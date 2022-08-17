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艾成墜樓亡凸顯餐飲業受疫情影響 身心科醫師同感壓力很大

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
艾成經營餐飲業生意受到新冠疫情嚴重影響，今傳出墜樓身亡。本報資料照片
艾成經營餐飲業生意受到新冠疫情嚴重影響，今傳出墜樓身亡。本報資料照片

藝人艾成今傳出墜樓身亡，讓人關注憂鬱情緒、經濟壓力等問題，他原先經營的餐飲業生意也受到新冠疫情嚴重影響。台灣自殺防治學會理事、身心診所院長楊聰財說，疫情期間就臨床觀察，民眾感受到經濟壓力比例約增3成，打工族的工作時有時無，開店的生意也不好，收入不穩定，可說是百業蕭條，包括餐飲業等深陷其害，甚至是自己的診所也因患者不敢到醫院就醫而受到影響，就醫人數減少2成。

楊聰財表示，診所門診量下降時，他一想到要對許多同仁的生計負責，感到壓力很大、焦慮感升高，所幸透過與同仁成立讀書會、一起追劇，互相加油、打氣，共度難關，如今疫情過後，且日前又有對岸軍演事件等，身心患者就醫人數慢慢增加，真的是「留得青山在、不怕沒柴燒。」

楊聰財說，一個人想不開的原因是多元、複雜的，包括生理、心理、環境等，依自殺身亡比率，男性是女性的2倍，因男性把自殺當作是解決痛苦的方法，而女性多會先發出自殺訊息，希望得到大家的關心，但不論男女心情不好時，身旁的親友一定要加以關心及協助。

楊聰財提醒，心理壓力大時，應注意飲食、睡眠、情緒等方面有無異狀，比如說吃不下、睡不好、情緒憂鬱，甚至是不想外出活動等。因此，壓力大時，首先應讓自己睡得好、三餐定時，其次多運動，如快走、慢跑、騎腳踏車等，同時與朋友多談心、一起唱歌紓壓，且每天早、中、晚、睡前進行腹式呼吸、每次20下，有助放鬆情緒，遠離負面情緒。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

疫情 患者

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