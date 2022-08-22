國旅銀髮出發！善用好物『提拉密舒』長輩出遊好安心

55億國旅補助獲得民眾熱烈迴響，銀髮族國旅團還可享每日最高500元補助，更帶動一波波暑期出遊潮。帶長輩出遊，和一般塞滿景點、活動越豐富越好的旅遊行程不同，需要考量到長輩的體力和需求，縮短舟車勞頓時間並放慢步調，多一分準備、善用貼心好物，就能提升旅遊品質，讓長輩安心享受旅行的美好！

國旅正夯，帶長輩出遊只要放慢步調、多一分準備，就能提升旅遊品質。 圖／shutterstock 提供

銀髮外出旅遊，選用褲型紙尿褲好穿脫、更輕鬆

家裡行動不便的長輩，每次出門更換紙尿褲都如臨大敵? 這也是許多長輩不樂意出門的主因。其實只要選擇適合的褲型紙尿褲，平時鼓勵長輩自行穿脫，不但能維護長輩的舒適和尊嚴，還能讓長輩在日常生活中增加運動量、達到復健效果。

選用褲型紙尿褲，出遊時在公共廁所更換紙尿褲也很方便，褲型紙尿褲更換時只需從側邊撕開即可脫下丟棄，若長輩體力許可，家人可以協助將紙尿褲套上小腿，讓長輩自行拉起紙尿褲；或是協助攙扶站立，讓長輩倚靠牆壁，身體有支撐，便很容易穿脫。

行動不便的長輩選用容易自行穿脫的褲型紙尿褲，外出旅遊更輕鬆方便。 圖／shutterstock 提供

行動不便或是有坐輪椅的長輩，照顧者可採用以下3個要點協助坐在輪椅上更換紙尿褲：1. 將輪椅煞車鎖上、腳踏板收起來避免滑動2. 讓長輩雙腳踩在地上擺正踏穩，以策安全3. 更換時，只需輔助長輩將臀部微微抬起，單腳輕提便能輕鬆套入換穿

避免高溫易濕疹，慎選材質、及時更換是關鍵！

夏日炎熱高溫流汗多，建議選擇透氣度高的紙尿褲，注意更換頻率，可避免造成皮膚悶熱紅腫、尿布疹等問題。像台灣民眾所熟知的「包大人」防漏安心復健褲便有「尿濕顯示設計」方便照護者隨時留意長輩狀況能、及時更換紙尿褲。

「包大人」真安心，96%照顧者會想買給家人穿

根據市調顯示，大多數消費者對於包大人的乾爽程度、無異味程度、腰圍彈性程度，滿意度都比他牌高，有高達96%的試用家庭都表示實際使用後，有意願買給家人。

掌握單腳輕「提」、輕鬆穿「拉」、「密」貼不漏、「舒」適乾爽讓長輩在炎熱夏季也能穿得安心舒適。 圖／包大人 提供

包大人褲型紙尿褲有獨特瞬吸鎖水蜂巢網孔，孔洞形狀上寬下窄，能牢牢鎖住水份不回滲，乾爽透氣穿得住，讓長輩安心睡覺不怕翻身外漏。360度彈性腰圍舒適服貼，如內褲般一拉就穿上，撕開側邊即可脫掉，讓穿脫更輕鬆。

長時間坐姿(輪椅)或外出、夜間使用，建議選用包大人高吸收量的「防漏安心復健褲」，尿濕顯示設計讓照顧者隨時都能掌握長輩的狀況。若平時在家或外出散步一會兒，建議選用包大人「活力隱形褲」，外型輕薄、無痕隱形，穿著外褲完全看不出來，可讓長輩習慣自行換穿保有如廁自尊。

包大人讓長輩無論在家或出遊都能舒適自在，也讓照顧者更輕鬆安心，現在就來體驗包大人褲型安心舒適！>>免費索取試用包