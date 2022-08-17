健身男挑戰5大神技之一的俄挺 結果胸大肌斷裂

26歲男子喜歡上健身房鍛練，但半年多前在練習「俄式伏地挺身」姿勢時，聽到左肩「啪」了一聲，原本以為肌肉拉傷，但3周後未痊癒、反而連穿褲子都會痛，就醫才發現是胸大肌斷裂，醫師表示，近年因為很多人喜歡到健身房，胸大肌斷裂的情況變多，如果延誤太久就醫，可能就必須進行肌腱移植，而且即使痊癒、「凡走過必留下痕跡」，未來如果再進行激烈操練，很有可能再次受傷。

什麼是「俄式伏地挺身」？被譽為健身5大神技之一，難度相當高，非一般的新手能夠練成，而如果健身房裡有人在做這種鍛練，往往會成為目光焦點，也因此不少熱衷健身者的終極目標之一就是練成俄式伏地挺身；而據健身教練指出，俄式伏地挺身有點類似結合傳統伏地挺身及雜技，手部的位置比一般的伏地挺身要更往身體的下方，大大增加其難度，胸大肌強健者，更可以做出各種空中挺腰、踢腿的動作，相當炫技。

26歲男子為了練出雄健的胸大肌，挑戰困難的俄式伏地挺身，聽到左側肩膀「啪」了一聲，接著就突然無力；原本以為是肌肉拉傷，休息幾天就好，沒想到過了3周，還是無法出力提重物，甚至連穿褲子都會痛，只好就醫。

成大醫院骨科部運動醫學科醫師許凱嵐表示，門診檢查時發現，患者左側鎖骨下方較為凹陷，左上臂還有一些瘀血，肩關節雖然活動自如，但是在抵抗肩關節內收及前推時，會非常疼痛。X光檢查雖無異常，超音波檢查卻發現肱骨前側有些積液，再做磁振造影檢查，發現竟是胸大肌肌腱完全斷裂。

胸大肌是一片扇形的肌肉，近端附著在鎖骨和胸骨上，遠端肌腱則連接在肱骨上；藉由這樣的連結，可以讓上臂做內收、內轉及前推等動作。許凱嵐表示，胸大肌非常強大，臨床上胸大肌斷裂並不常見，然而近年健身運動興起，越來越多年輕人積極鍛鍊胸大肌，發生斷裂的機會也增加了。

如果是部分斷裂，胸大肌可以靠物理治療復原；若是完全斷裂，通常需要手術修補，否則內轉、內收的肌力難以回復。特別值得注意的是：通常胸大肌斷裂後並不影響肩關節活動，所以常會因此延誤治療，若是延誤太久而造成肌腱萎縮，可能就需要進行肌腱移植手術，預後也會較差。

這名患者接受手術，將斷裂的胸大肌肌腱重新縫合到肱骨上；術後在物理治療中心接受治療師指導復健。經過半年的治療與追蹤，肌力逐漸增強，磁振造影也看到肌腱已經癒合；但是許凱嵐指出，「凡走過必留下痕跡」，受傷後的軟組織還是較為脆弱，未來運動時要特別留意。