桃園市農會新產品「新纖美日」3種元氣有機農產組合夯

桃園市長鄭文燦今天在市政會議肯定市農會致力開發有機農業產業，和發展在地農特產品，最近還推出｢新纖美日｣有機系列產品，包括「蔬釋人生－有機即溶蔬菜粉」、「即薑更好－有機薑紅茶」、「不費粥章－清恬白粥」3種元氣組合產品，都是即溶包相當方便，他邀請市民朋友共同支持桃園在地農產品。

鄭文燦指出，桃園有機農業有400多公頃，以蔬菜為大宗，為推廣本市有機蔬菜產業，市農會嚴選在地有機蔬菜，導入加工技術，開發「有機即溶蔬菜粉」，以25公斤的蔬菜濃縮成1公斤蔬菜粉，平均每3公克有1.2公克的膳食纖維，膳食纖維比例高可沖泡飲用，口感好，也成功使農業發展再進化，打造「蔬釋人生」。

桃園市農會總幹事周宗維說，桃園「新纖美日有機系列」分為清恬白粥、有機薑紅茶、有機即溶蔬菜粉；在清恬白粥方面，市農會將桃園好米煮成稀飯，透過加工乾燥設備研磨成粥，開發出純淨原味、成分單純，營養好吃的粥品，每盒10包300元，適合長幼族群食用，也提供消費者健康、安全、便利的美味選擇。

周總幹事說明，有機薑紅茶為桃園市農會嚴選在地優質有機茶農，以其茶葉製作獨具風味的紅茶，並加入老薑，增添健康元素，每盒15包450元，讓消費者飲用之際溫熱身體，促進新陳代謝，進而推廣紅茶的多元應用及擴大有機茶園面積；另外，有機即溶蔬菜粉則採用在地農民種植的6種有機蔬菜，透過加工廠製作有機蔬菜粉，不添加其它物質，保留蔬果既有的價值，每盒20包800元，可提供現代人生活滿滿的營養。