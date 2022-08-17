快訊

艾成遺體送往板橋殯儀館 李明依陪王瞳抵警局做筆錄

林智堅「論文門」賴清德低調與鄭文燦力挺 牽動綠營2024角力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園市農會新產品「新纖美日」3種元氣有機農產組合夯

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
「新纖美日｣有機系列有3種元氣組合。圖／桃園市農會提供
「新纖美日｣有機系列有3種元氣組合。圖／桃園市農會提供

桃園市長鄭文燦今天在市政會議肯定市農會致力開發有機農業產業，和發展在地農特產品，最近還推出｢新纖美日｣有機系列產品，包括「蔬釋人生－有機即溶蔬菜粉」、「即薑更好－有機薑紅茶」、「不費粥章－清恬白粥」3種元氣組合產品，都是即溶包相當方便，他邀請市民朋友共同支持桃園在地農產品。

鄭文燦指出，桃園有機農業有400多公頃，以蔬菜為大宗，為推廣本市有機蔬菜產業，市農會嚴選在地有機蔬菜，導入加工技術，開發「有機即溶蔬菜粉」，以25公斤的蔬菜濃縮成1公斤蔬菜粉，平均每3公克有1.2公克的膳食纖維，膳食纖維比例高可沖泡飲用，口感好，也成功使農業發展再進化，打造「蔬釋人生」。

桃園市農會總幹事周宗維說，桃園「新纖美日有機系列」分為清恬白粥、有機薑紅茶、有機即溶蔬菜粉；在清恬白粥方面，市農會將桃園好米煮成稀飯，透過加工乾燥設備研磨成粥，開發出純淨原味、成分單純，營養好吃的粥品，每盒10包300元，適合長幼族群食用，也提供消費者健康、安全、便利的美味選擇。

周總幹事說明，有機薑紅茶為桃園市農會嚴選在地優質有機茶農，以其茶葉製作獨具風味的紅茶，並加入老薑，增添健康元素，每盒15包450元，讓消費者飲用之際溫熱身體，促進新陳代謝，進而推廣紅茶的多元應用及擴大有機茶園面積；另外，有機即溶蔬菜粉則採用在地農民種植的6種有機蔬菜，透過加工廠製作有機蔬菜粉，不添加其它物質，保留蔬果既有的價值，每盒20包800元，可提供現代人生活滿滿的營養。

周宗維也感謝市府支持農業、照顧農民，讓市農會的商品成功問世，盼桃園｢新纖美日系列｣的推出，能讓大家用好身體，過好生活。

桃園市農會總幹事周宗維（左起）、鄭文燦市長、郭承泉農業局長大力推薦市農會新產品「新纖美日｣。記者鄭國樑／攝影
桃園市農會總幹事周宗維（左起）、鄭文燦市長、郭承泉農業局長大力推薦市農會新產品「新纖美日｣。記者鄭國樑／攝影

桃園市長 農會

延伸閱讀

國民黨：貧富差距創新高 讓台灣成為詐騙集團溫床

桃園宏竹天幕籃球場啟用 鄭文燦：一生活圈一天幕

羅智強否認接張善政副主委 鄭運鵬:這是國民黨內部的事

鄭文燦：誰是過客為選舉而來？何元楷：說林智堅嗎？

相關新聞

不堪虧損！ 國光客運宣布新北至宜蘭兩路線9月起停駛

受到疫情影響，國道客運運量大幅下滑，不堪虧損，國光客運公告，9月1日起，1737頭城至鶯歌石、1740宜蘭至雙溪等2條路...

晴朗炎熱上看38度 吳德榮：午後大雷雨慎防劇烈天氣

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天台灣在太平洋高壓邊緣，南方水氣增多；...

台鐵海線慶通車百周年 跟白沙屯媽祖一起坐蒸汽火車

台鐵海線慶祝啟用百周年活動，初步規畫出動DT668蒸汽火車頭，滿足鐵道迷期待，上周開會再拋出新噱頭，屆時將邀請白沙屯媽祖...

大學重考2次、新浪網創辦人姜豐年 寫下台籃球員最傳奇1頁

新浪網創辦人姜豐年是個傳奇。過去30年，他始終走在浪潮尖端，從電腦軟體到網路，再到百億私募基金，屢屢在眾曰不可的情況下，締造成功典範。

每天多爬一點樓梯 大腦都能明顯獲得正面影響

為了健康著想，能多走幾層樓梯就不要搭電梯，身體只要有活動就一定能得到回饋。最近一篇新研究便指出，僅僅只是每天步行 15 分鐘或爬樓梯，就能對大腦產生明顯又積極的影響。

國旅補助用掉逾5成估撐到這時 是否「加碼」觀光局長回應了

悠遊國旅補助政策上路剛滿一個月，但使用經費已過半。根據觀光局統計，目前已使用的補助房間數超過95萬間，預算使用率破5成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。