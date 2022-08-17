不堪虧損！ 國光客運宣布新北至宜蘭兩路線9月起停駛
受到疫情影響，國道客運運量大幅下滑，不堪虧損，國光客運公告，9月1日起，1737頭城至鶯歌石、1740宜蘭至雙溪等2條路線停駛。據了解，這兩條路線的營運許可證早在2年多前就已到期，國光客運一直屬於代駛的狀態，但由於這兩條路線都很長，旅客卻寥寥無幾，在不堪虧損，讓國光客運選擇停駛止血。
國光客運表示，這兩條路線的營運許已在民國109年6月30日到期，換句話說，國光客運至今已代駛長達2年2個月之久，由於兩路線每班次平均載客人數一直停留在個位數，等同於每開一趟次都是在虧錢。
國光客運表示，大環境艱難，國光客運代駛做功德2年多，已是仁至義盡，且各路段都有其他替代營運路線，主管機關口口聲聲在乎民行需求，不過民營客運公司必須對員工背後千餘個家庭生計負責，只能選擇停駛止血，以確保公司永續經營。
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