不堪虧損！ 國光客運宣布新北至宜蘭兩路線9月起停駛

受到疫情影響，國道客運運量大幅下滑，不堪虧損，國光客運公告，9月1日起，1737頭城至鶯歌石、1740宜蘭至雙溪等2條路線停駛。據了解，這兩條路線的營運許可證早在2年多前就已到期，國光客運一直屬於代駛的狀態，但由於這兩條路線都很長，旅客卻寥寥無幾，在不堪虧損，讓國光客運選擇停駛止血。

國光客運表示，這兩條路線的營運許已在民國109年6月30日到期，換句話說，國光客運至今已代駛長達2年2個月之久，由於兩路線每班次平均載客人數一直停留在個位數，等同於每開一趟次都是在虧錢。