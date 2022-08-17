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中西醫結合治療新冠 基隆長庚研究：死亡率差超過2倍

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
基隆長庚醫院團隊今發表中西醫整合治療新冠患者成效。左起為基隆長庚醫院醫研部主任陳品元、副院長詹益聖、院長賴旗俊、中醫科主治醫師黃澤宏、胸腔科主治醫師于鍾傑。圖／長庚醫院提供
基隆長庚醫院團隊今發表中西醫整合治療新冠患者成效。左起為基隆長庚醫院醫研部主任陳品元、副院長詹益聖、院長賴旗俊、中醫科主治醫師黃澤宏、胸腔科主治醫師于鍾傑。圖／長庚醫院提供

Omicron疫情今年台灣已有480多萬人染疫，而台灣特有的清冠一號，中西醫結合治療效果，多數染疫者反饋「效果好」。基隆長庚醫院今發表最新研究，去年疫情高峰期時，針對93名負壓隔離病房及加護病房的住院患者，進行分組研究，發現同時接受中西醫整合治療的患者，死亡率與只有接受西醫常規治療者低，相差超過兩倍。

基隆長庚醫院研究團隊，自去年5月到7月針住院的93名新冠患者，進行分組研究，其中29位施以中西醫整合治療，對照64名患者，採西醫常規治療。研究顯示，同時接受中西醫整合治療的病人，死亡率為15.4％、痊癒率為84.6％，而對照組則分別為死亡率40%、痊癒率60%。

基隆長庚醫院中醫科主治醫師黃澤宏表示，新冠患者容易出現肺部功能受損，免疫系統失調，重症者可能會出現「細胞激素風暴」，引發急性呼吸窘迫症候群，進而出現呼吸急促、全身無力、低血壓、發紺、乾咳、發燒、神智錯亂等嚴重後遺症，導致危及生命。

黃澤宏表示，在中西醫整合治療的模式下，研究團隊也發現中藥當中有很多具抗發炎、免疫調節 以及抗病毒作用的藥物，除了清冠一號，研究顯示，中藥黃耆複方YQ1可藉由調控小分子核糖核酸來抑制病毒複製，促進巨噬細胞的抗病毒作用，並同時控制細胞內氧化壓力，調節細胞激素風暴。

93名新冠患者中，有一名65歲女性，去年6月發燒至38度赴急診就醫，X光顯示雙側肺浸潤，血氧濃度為92%，入院篩檢確診。住院後，雖然給予類固醇、抗生素和瑞德西韋、單株抗體等藥物治療，仍因呼吸困難，發生心搏過速和低氧血症，轉到重症加護病房，在使用高流量溼化氧氣經鼻導管系統HFNC的同時，也開始進行中醫介入治療，之後總體情況明顯好轉，4天後血氧濃度改善，生命體徵穩定，轉出加護病房，持續搭配中醫治療，隨後肺部X光顯示浸潤消退。

黃澤宏說，中西醫整合治療的特色，就是用中醫的特長，配合西醫的抽血、感染指標的觀察、肺部X光的檢查乃到Ct值的改變等科學化、客觀的數據，判斷這樣的治療是否安全有效，中西醫整合治療模式將成為今後重要的治療手段，提供病患改善的希望。目前長庚中醫團隊也持續研究有關治療兒童MIS-C的中西醫整合療法，減少兒童MIS-C的後遺症。

基隆長庚醫院研究團隊，自去年5月到7月針住院的93名新冠患者，進行分組研究，其中29位施以中西醫整合治療，對照64名患者，採西醫常規治療。研究顯示，同時接受中西醫整合治療的病人，死亡率為15.4％、痊癒率為84.6％，而對照組則分別為死亡率40%、痊癒率60%。圖／長庚醫院提供
基隆長庚醫院研究團隊，自去年5月到7月針住院的93名新冠患者，進行分組研究，其中29位施以中西醫整合治療，對照64名患者，採西醫常規治療。研究顯示，同時接受中西醫整合治療的病人，死亡率為15.4％、痊癒率為84.6％，而對照組則分別為死亡率40%、痊癒率60%。圖／長庚醫院提供

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