漂流木大解嚴 天災清運及註記時間外開放自由撿拾

今年有大學老師帶學生到花蓮河口撿拾漂流木作為藝術創作，但因超過公告期間而差點移送法辦，類似案例屢見不鮮。林務局今天宣布鬆綁法規，過去颱風清理過後，通常只公告開放撿拾一個月，現在將採取「原則准許，例外禁止」，除了政府天災清運及註記期間禁止撿拾，其餘時間皆可自由徒手撿拾，形同漂流木「大解嚴」。

林務局今天舉辦漂流木撿拾規定鬆綁法規記者會。林華慶表示，社會長期以訛傳訛，認為山老鼠先在山上砍樹，等到颱風再流到河川變漂流木，但其實常是因為颱風豪雨導致山坡崩塌、樹木滑到溪水，甚至可能依照水量、地形分次甚至分多年流下，沒有人可以算得這麼準確。

林華慶表示，依照森林法規定，以往因天災出現大量漂流木後，轄管單位要完成註記、清運具有標售價值的貴重木，才會開放一個月讓民眾自由撿拾，等於是「原則禁止、例外准許」，否則就要依照侵占罪嫌移送法辦。

林華慶說，但部分民眾對漂流木有需求，例如東海岸很多民眾會撿拾漂流木作為薪柴使用，或是雕刻師、藝術家，常在海灘河口撿拾漂流木，類似「尋寶」，其中很多也不是貴重木，可能只是樟木，但不在公告期間就不能撿拾，對真正需要民眾相當不友善；甚至民眾也搞不清楚何時可以撿拾，連他進入林務局服務前，也被好心提醒過不要亂撿。

為了讓法規更有彈性、貼近民眾需求，林華慶說，林務局已經完成修訂「處理天然災害漂流木應注意事項」，將大幅鬆綁漂流木撿拾規定，從指定日起至下次颱風警報發布前，都可以自由撿拾，形同「原則准許、例外禁止」。台東林管處跟縣府已經依法公告，其餘縣市尚待公告。

林華慶說，若颱風警報發布就不能撿拾，因為會有危險，且颱風過後經常有大量漂流木出現，各級政府會出動大型機具清運，等到清運完成後，才會再次開放撿拾，並持續到下次的颱風警報。

可撿拾的漂流木仍有規範，不論是否為貴重木，必須在未經裁切下，單支規格符合末徑小於20公分、長度2公尺以下，或單支重量在50公斤以下，並無政府註記、烙印標記。

此外，撿拾漂流木後，若可能再次加工轉售，或因撿拾量體龐大需要動用車輛載運，應到臨時林產物檢查站或當地林區管理處工作站辦理登記，貴重木採逐枝登記，非貴重木採整批重量登記，以領取官方登記文件、取得合法產權證明。若只是自行使用薪材或收集品，則可直接攜回無須登記。

過去曾發生民眾撿拾不具標售價值的漂流木而受罰的案例，花蓮林管處長黃群策說，今年一月就發生兩件，有老師帶學生做藝術創作，因此到海岸撿拾漂流木，兩周後又有國外藝術家在花蓮溪口海岸，載了440公斤漂流木被海巡查獲移送法辦，後來經過林管處溝通後才解決。