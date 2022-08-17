縱谷騎行好食光 縱管處推單車深度遊程

近年興起單車旅遊，邊騎乘鄉間小路，邊欣賞沿途風景，十分愜意。花東縱谷國家風景區管理處看準鐵馬觀光市場，即日起至10月底推出單車1日及2日遊程，結合獨特餐食、在地體驗及自行車友善旅宿等，提供更豐富的旅遊選擇。

縱管處為搭配觀光局「悠遊國旅補助方案」、自由行旅客需求，推出多項單車1日及2日遊程，其中「縱谷騎行好食光」優惠方案，規畫9至10月間限定日期開團，遊客購買「徐行縱谷」單車經典2日遊，即加贈1500元在地獨特餐食體驗。

在縱谷北區新城至壽豐的洄瀾漫波單車路線，將結合「漁場鍋物三代目及定置漁場導覽」，深度認識花蓮友善海洋的定置漁業文化，4人以上成團。

而縱谷中區光復至玉里的森林溫泉單車路線，則有布農族的「部落旬味餐桌及原民風音樂會」，透過美食、歌聲及故事，感受部落文化的生活態度，25人以上成團。

秋天是觀星的好時機，縱谷南區池上至關山的田園風光單車路線，特別與鹿野高台「浪漫星空旅行、星空導覽加在地好滋味」結合，8人以上成團。

另外，「單車遊讀自由配～悠遊國旅方案」中，旅客依照個人喜好自由組合「單車遊讀體驗1日遊」及「在地體驗活動」，包含水上遊憩、戶外休閒活動及部落文化體驗，體驗活動可安排於單車體驗的前後7日內，只要4人同行，即享總團費折扣1000元優惠。

民眾入住於花蓮、台東指定合法自行車友善旅宿，即可加購單車2日遊或1日遊，只要揪親朋好友2人一起報名，還可享500元優惠，拼團達4人以上即成團出發。