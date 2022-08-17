預防子宮頸癌 公費補助國中女生接種HPV疫苗9月開打

為預防我國女性罹患子宮頸癌，國健署推動國中女生接種人類乳突病毒（HPV）疫苗，往年我國多施打二價疫苗，因國際趨勢逐步退出市場，因此今年改施打效果更佳的九價疫苗。專家建議，女性越年輕施打效果越好，但過去未曾接種過的女性，也建議一生中至少完整接種一次HPV疫苗，仍有預防效果。

國健署統計，108年約有1393人新診斷子宮頸癌、110年則有608名女性死於子宮頸癌。HPV是一種DNA病毒，目前已知高達200多型，HPV感染會造成男性及女性外生殖器癌的發生，如陰道癌、肛門癌、外陰癌及陰莖癌，大部分子宮頸癌是經由持續感染HPV所致，約有9成感染者會在1年內自行消除，若超過1年未消除，可能持續性感染，嚴重會引起菜花等生殖器疣。透過HPV疫苗能有效預防7成以上子宮頸癌。

台灣疫苗推動協會理事長、林口長庚兒童感染科教授級主治醫師黃玉成表示，HPV疫苗全世界自2006年起開打至今超過上億劑，不分年齡層預防保護力可達7成，若17歲以前完整接種，預防例可高達88%，建議女性越早施打越好。雖仍有人憂心施打疫苗後可能產生嚴重不良反應，或特發性關節炎等自體免疫問題，不過臨床實驗及觀察，這些不良反應皆與疫苗無關，HPV屬於安全疫苗。

台灣兒科醫學會理事、馬偕醫院小兒感染科主治醫師邱南昌說，有急性疾病者建議急性期過再接種；懷孕婦女建議先暫緩施打HPV疫苗，若不知已懷孕而接種者，後面劑次等生產後再接種。而國中女生常見施打預防針「暈針」，建議放鬆心情不要緊張。此外，近期仍有新冠疫苗、流感疫苗接種，可以同時於2個不同部位接種，而新冠疫苗施打後較常出現接種部位紅腫、熱、痛，但HPV較少出現，避免混淆可分開施打。

台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈提到接種HPV幾項迷思，就算只有一位性伴侶仍要接種HPV，美國曾有病例指出，維持一位性伴侶仍驗出HPV病毒，可能因共用毛巾、使用電腦鍵盤接觸病毒，觸摸粘膜而感染；另外感染過菜花、抹片異常者也要接種HPV，因HPV有200多種，感染一種後不代表不會感染另一種。

除青少女接種HPV，黃建霈表示，60、70歲仍要接種，尤其是年輕時沒有接種過的人，病毒可能持續存在於身上，不定時發病，且研究顯示，年紀越大感染後產生子宮頸癌機率更高。另外自然生產的女性，因子宮頸上會有效傷口，病毒容易趁虛而入，若生產完夫妻想要性行為，就有可能感染，建議產後可接種HPV疫苗。此外男性也可能帶病毒，近年也建議男生一同接種HPV疫苗，保護效果更好。

國健署依照世界衛生組織（WHO）建議，推動國中女生接種HPV疫苗。目前統計，107年入學國中女生完整接種涵蓋率74.2%，108年87.1%，109年84.7%。國健署長吳昭軍表示，109年遇上新冠疫情，學校停課來不及排程接種，因此接種率稍微降低，今年規畫9月開打，建議符合資格的青少女都能接種，達到涵蓋率9成的目標。

吳昭軍表示，HPV第一劑和第二劑間隔6個月，而14歲以下接種2劑、15歲以上打3劑，國中女學生每年約9萬人符合施打資格，建議施打皆以「相同價數」。過去施打二價疫苗，但因為國際趨勢，二價疫苗逐步退出市場，因此今年起改打九價疫苗，先前打二價的女學生，國健署仍有保留二價疫苗，確保後續完整接種。吳昭軍說，二價疫苗改為採購九價疫苗，費用從每年1.8億增加到3億元。

黃玉成表示，美國CDC於2019年提出建議，在26歲前都可以施打，我國目前公費僅提供國中女生，若超過但未滿26歲建議可自費接種3劑。據了解，九價疫苗一劑約6千元左右，施打3劑約1.8萬元。

研究顯示，HPV疫苗保護力至少10年以上。黃建霈提醒，一輩子至少完整接種一次HPV疫苗，接種後仍要注意安全行為，包括戴保險套預防愛滋病傳播；也建議滿9歲者，越早施打疫苗越好；並定期做子宮頸抹片檢查，國健署補助30歲以上婦女每年1次免費子宮頸抹片檢查，建議至少每3年次接受檢查。

另，近期國人關注新冠次世代疫苗，黃玉成建議，施打3劑可預防重症，打4劑後2至3個月，其預防感染重症效果差不多，建議民眾應打3劑，若4劑想等次世代疫苗也可以。不過幼兒BNT疫苗雖劑量較小，但要接種3劑，獲得完整保護力時間得等到12月，「有點緩不濟急」，加上疫情尚未完全平復，建議盡快接種。