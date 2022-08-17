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健康食品評估辦法修訂 口香糖免經動物試驗

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
江仟琦說，該法於民國88年公告，要求人體食用的牙齒保健食品，應經過動物實驗或人體實驗取得結果後，才能標示為健康食品，目前有送審過的產品共有6項，都是口香糖、口含錠等產品，廠商送驗的也都是人體實驗報告，沒有動物實驗。本報資料照片
江仟琦說，該法於民國88年公告，要求人體食用的牙齒保健食品，應經過動物實驗或人體實驗取得結果後，才能標示為健康食品，目前有送審過的產品共有6項，都是口香糖、口含錠等產品，廠商送驗的也都是人體實驗報告，沒有動物實驗。本報資料照片

衛福部今預告修正「健康食品之牙齒保健功能評估方法」草案，名稱修改為「健康食品之牙齒保健功效評估方法」。草案中刪除了動物試驗，同時增訂了人體試驗的相關規範。食藥署食品組科長江仟琦表示，由於該辦法前一次修訂已是民國88年，為與時俱進，已召開了4場專家會議，才討論出目前的修正方案。

本次預告「健康食品之牙齒保健功效評估方法」草案修正重點，一、刪除動物實驗；二、修訂受試對象條件、受試人數及安全性監測項目；三、修訂數據統計分析方法與結果判定之規範及保健功效宣稱。

江仟琦說，該法於民國88年公告，要求人體食用的牙齒保健食品，應經過動物實驗或人體實驗取得結果後，才能標示為健康食品，目前有送審過的產品共有6項，都是口香糖、口含錠等產品，廠商送驗的也都是人體實驗報告，沒有動物實驗。

本次草案修訂，衛福部召開了4場專家會議進行討論，江仟琦表示，過去人體試驗要求每組受試者人數僅10人，為讓結果更具代表性，修訂為每組不得少於30人，且實驗最終可受評估者不得低於80%，才具有統計檢定力（statistical power）。

檢測指標此次也一併進行修訂，江仟琦指出，先前公告的辦法，審查標準僅3項，牙菌斑酸鹼值、牙菌斑堆積量、牙菌斑內突變形鏈球菌數量，經過專家會議討論後，增加新的檢測標準「牙菌斑內乳酸桿菌數量」。

此次「健康食品之牙齒保健功效評估方法」若實際上路，上述4項檢驗標準至少須通過2項，才得初步判定該受試產品具牙齒保健功效；經過核可的產品才得以宣稱產品「有助於提升口腔內牙菌斑酸鹼值」、「有助於減少口腔內牙菌斑堆積量」、「有助於減少口腔內牙菌斑內突變形鏈球菌數量」或「有助於減少口腔內牙菌斑內乳酸桿菌數量」或其他相近具科學依據詞句之宣稱。

江仟琦說，所有牙齒保健類的食品，仍須經過中央審定後取得查驗登記，才可宣稱為健康食品。此次修訂的草案須經過60天的公告，取得各方意見後，才能訂定實際上路日期。

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