快訊

艾成遺體送往板橋殯儀館 李明依陪王瞳抵警局做筆錄

林智堅「論文門」賴清德低調與鄭文燦力挺 牽動綠營2024角力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三星上將梨憂無梨穗可接 陳吉仲：大陸沒禁梨穗到台灣

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
三星上將梨占地43公頃，有豐水、黃金等品系。本報系資料照片
三星上將梨占地43公頃，有豐水、黃金等品系。本報系資料照片

宜蘭三星上將梨正值產季，這兩年兩岸關係緊繃，影響台灣農特產品進出口，三星鄉長李志鏞擔心若無法從大陸順利進口梨穗，明年恐怕就沒三星上將梨可吃；三星地區農會8月下旬將召集產銷班討論；農委會今表示，中國大陸並未禁止梨穗外銷到台灣，農委會會積極處理，不影響梨子生產。

農委會主委陳吉仲今天參加「台灣農產嘉年華文旦網購活動開跑記者會」時表示，台灣梨子生產面積5000公頃，生產需要梨穗嫁接的面積3400公頃，每公頃嫁接梨穗要100公斤，一年需要340公噸的梨穗；其中來自中國大陸的黃金梨穗約5.6公噸，占總需求量不到2%，其他大多來自日本。

陳吉仲說，我國有很多高接梨品種，中國大陸並沒有禁止梨穗到台灣來，如果可以進來，會持續透過國內的農民團體辦理，日本針對黃金梨穗也可協助，也有其他品種梨穗，農委會正在處理，不會影響整個高接梨生產。

農委會 陳吉仲

延伸閱讀

立院推銷斗六文旦 呼籲以實際行動支持柚農

兩周內要賣6萬公噸文旦柚 陳吉仲：是一大壓力

文旦網購活動開跑 陳吉仲：加大力道幫助柚農分散市場

蛋價高、產蛋資訊不夠透明？ 陳吉仲：資訊都有掌握

相關新聞

不堪虧損！ 國光客運宣布新北至宜蘭兩路線9月起停駛

受到疫情影響，國道客運運量大幅下滑，不堪虧損，國光客運公告，9月1日起，1737頭城至鶯歌石、1740宜蘭至雙溪等2條路...

晴朗炎熱上看38度 吳德榮：午後大雷雨慎防劇烈天氣

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天台灣在太平洋高壓邊緣，南方水氣增多；...

台鐵海線慶通車百周年 跟白沙屯媽祖一起坐蒸汽火車

台鐵海線慶祝啟用百周年活動，初步規畫出動DT668蒸汽火車頭，滿足鐵道迷期待，上周開會再拋出新噱頭，屆時將邀請白沙屯媽祖...

大學重考2次、新浪網創辦人姜豐年 寫下台籃球員最傳奇1頁

新浪網創辦人姜豐年是個傳奇。過去30年，他始終走在浪潮尖端，從電腦軟體到網路，再到百億私募基金，屢屢在眾曰不可的情況下，締造成功典範。

每天多爬一點樓梯 大腦都能明顯獲得正面影響

為了健康著想，能多走幾層樓梯就不要搭電梯，身體只要有活動就一定能得到回饋。最近一篇新研究便指出，僅僅只是每天步行 15 分鐘或爬樓梯，就能對大腦產生明顯又積極的影響。

國旅補助用掉逾5成估撐到這時 是否「加碼」觀光局長回應了

悠遊國旅補助政策上路剛滿一個月，但使用經費已過半。根據觀光局統計，目前已使用的補助房間數超過95萬間，預算使用率破5成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。