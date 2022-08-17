三星上將梨憂無梨穗可接 陳吉仲：大陸沒禁梨穗到台灣

宜蘭三星上將梨正值產季，這兩年兩岸關係緊繃，影響台灣農特產品進出口，三星鄉長李志鏞擔心若無法從大陸順利進口梨穗，明年恐怕就沒三星上將梨可吃；三星地區農會8月下旬將召集產銷班討論；農委會今表示，中國大陸並未禁止梨穗外銷到台灣，農委會會積極處理，不影響梨子生產。

農委會主委陳吉仲今天參加「台灣農產嘉年華文旦網購活動開跑記者會」時表示，台灣梨子生產面積5000公頃，生產需要梨穗嫁接的面積3400公頃，每公頃嫁接梨穗要100公斤，一年需要340公噸的梨穗；其中來自中國大陸的黃金梨穗約5.6公噸，占總需求量不到2%，其他大多來自日本。

陳吉仲說，我國有很多高接梨品種，中國大陸並沒有禁止梨穗到台灣來，如果可以進來，會持續透過國內的農民團體辦理，日本針對黃金梨穗也可協助，也有其他品種梨穗，農委會正在處理，不會影響整個高接梨生產。