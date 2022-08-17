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兩周內要賣6萬公噸文旦柚 陳吉仲：是一大壓力

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會文旦網購開跑。圖／農委會提供
農委會文旦網購開跑。圖／農委會提供

中國大陸禁止我國多項農產品銷往大陸，最立即受影響的是已經進入採收期的文旦柚，加上白露到中秋結僅有短短的3天，農委會已啟動收購加工果（次級果）分別做食品與精油，並且鼓勵消費者，文旦柚節前節後都可吃；農委會主委陳吉仲表示，短短兩周內要賣6萬公噸文旦柚，對農委會、農會、電商等單位是一大壓力。

農委會今天舉行「台灣農產嘉年華文旦網購活動開跑記者會」；因年要處理3000公噸外銷、2500公噸加工，以及500公噸內銷，維持文旦柚的產地價格。

陳吉仲表示，今年文旦10大產區約生產7萬公噸文旦柚，受到氣候影響，今年減產比平常年減少10%，約6000、7000公噸； 一年外銷約7000、8000公噸，到中國大陸將近5000公噸；今年受到中國大陸柑橘類禁令，以及白露到中秋僅有三天的影響，上周麻豆斗六開始採收，下周進入瑞穗產地，短短兩周內要將超過6萬公噸文旦送到消費者手上，對農委會、農會、電商平台是一大壓力。

陳吉仲說，今年外銷至少要3000公噸，目前有400公噸，比去年同期增加20%；加工要2500公噸收購大果做各式各樣的環保清潔劑、精油，透過大型食品加工廠同步進行，另外要內銷500公噸以維持產地價格；這次透過26家電商平台賣文旦，過去電商平台營業額約12億元，去年受到疫情影響為14億元，期待今年能突破20億，未來目標100億；至於是否如一般農產品一樣會監控電商平台的銷售價格，他表示，這是市場機制。

農委會農糧署長胡忠一表示，農糧署已協助文旦產區各農會啟動大果加工收購，每公斤10元（2元集運、3元剝皮、5元加工），總量大約正常果的一到兩成，避免大果進到市場影響價格；去年文旦柚平均價格每公斤約50元，目前文旦柚8月15日才剛從麻豆開始，才剛要採收進入採收季節，價格依照品質約每公斤67元起跳；等下周瑞穗產區也要進入採收季節，農糧署已經安排各通路銷售。

胡忠一說，如果文旦當作中秋節水果會很慘，文旦柚後有蜜柚接著還有白柚、西施柚等秋季的各式柚子可以吃約半年左右，因此會當作秋季水果。

農糧署表示，文旦柚產區農會都可收購文旦柚大果（次級果）加工成食品，另麻豆農會、瑞穗農會等有加工廠可收告製成精油，農會依照所需二擇一，同樣每公斤補助10元。

農委會表示，8月20日起每單筆消費滿1000元，就可以獲得100元現金折扣、折價券、紅利點數或等值商品，以及不限金額參加抽好禮贈獎活動，9月30日前，還可以搭配滿600元登錄發票抽200元農遊券的活動；中秋節後的9月11日開始至9月30日止，單筆消費滿1000元再多送50元現金折扣、折價券、紅利點數或等值商品。

農委會文旦網購開跑。記者彭宣雅／攝影
農委會文旦網購開跑。記者彭宣雅／攝影

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