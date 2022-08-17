文旦網購活動開跑 陳吉仲：加大力道幫助柚農分散市場

台灣農產嘉年華文旦網購活動開跑，邀請消費者中秋前後吃文旦，共同展現愛心、力挺抽農。農委會主任委員陳吉仲也表示正加大力道幫助柚農分散市場，並利用加工的方式處理。

農委會上午舉行記者會，主委陳吉仲宣布與國內26家電商業者合作，在台灣農產嘉年華官網設置「吃好柚過中秋」文旦網購專區，自8月20日起推出消費者滿千送百，以及抽好禮、再加碼抽農遊券等優惠活動；而中秋節過後的9月11日起至9月30日止，滿千訂單將再加碼送50元。