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文旦網購活動開跑 陳吉仲：加大力道幫助柚農分散市場
台灣農產嘉年華文旦網購活動開跑，邀請消費者中秋前後吃文旦，共同展現愛心、力挺抽農。農委會主任委員陳吉仲也表示正加大力道幫助柚農分散市場，並利用加工的方式處理。
農委會上午舉行記者會，主委陳吉仲宣布與國內26家電商業者合作，在台灣農產嘉年華官網設置「吃好柚過中秋」文旦網購專區，自8月20日起推出消費者滿千送百，以及抽好禮、再加碼抽農遊券等優惠活動；而中秋節過後的9月11日起至9月30日止，滿千訂單將再加碼送50元。
國內知名的稻米業者「米屋智農」更發揮農業挺農業的企業責任，主動響應每一張千元訂單將同步替消費者捐出獲得2022年精饌米台灣好米組金質獎的馥米一包給社福團體，鼓勵民眾吃好柚過中秋，更要好柚吃過中秋，一起展現愛心、力挺柚農，讓中秋團圓溫暖時刻更加添甜蜜幸福的滋味。
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