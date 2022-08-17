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南投國姓咖啡節20日泰雅渡假村登場 當天享免費入園

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投國姓咖啡節本周六在泰雅渡假村登場，自帶杯子能免費品嘗咖啡。圖／國姓鄉公所提供
南投國姓咖啡節本周六在泰雅渡假村登場，自帶杯子能免費品嘗咖啡。圖／國姓鄉公所提供

南投「國姓咖啡節」去年因疫暫停，今年復辦將於20日本周六在泰雅渡假村登場，活動當天入園免門票，自行帶杯還能免費品嘗咖啡市集逾20攤精品咖啡；為擴大地方咖啡推廣，國姓客家展演廣場27日再由四鄉鎮聯合行銷接力上場。

國姓鄉公所指出，國姓咖啡節活動已連續舉辦7年，但去年受疫情影響，停辦一年，今年評估國內疫況趨穩，不僅復辦回歸，更與農委會水保局南投分局合作，以「成功在望 夢想起啡」為主題，展現在地農民辛勤打造精品咖啡的亮眼成果。

水保局南投分局長陳榮俊說，今年首次與公所合力推動國姓咖啡節，為此召集在地咖啡產業，除了針對擴大團體銷售，更依據各產業特色進行DIY體驗開發，積極發展農村旅遊，並協助國姓地區精品咖啡品牌行銷推廣，同步推動產業觀光。

國姓鄉長丘埔生則說，國姓咖啡節活動當天，民眾進入泰雅渡假村免門票，現場咖啡市集將展售在地美食及特色農特產，更有逾20攤國姓精品咖啡，民眾只要自行帶杯到場就能免費品嘗，手作體驗區則有咖啡職人教民眾沖出一杯好咖啡。

國姓公所也表示，今年更找來人氣樂團「南西肯恩」、「VAST&HAZY」等接力獻唱，同時祭出抽獎活動，，現場消費滿500元就能參加抽獎，有機會抽中SONY索尼PlayStation5、國姓精品耳掛式咖啡、活動限定款國姓野餐墊、香氛禮盒等好禮。

丘埔生也說，去年咖啡產業也因疫受衝擊，為擴大推廣行銷，水保局、日月潭風管處及日月潭觀光圈今年協力推動，「台灣之心啡玩不可－四鄉鎮聯合行銷活動」27日也將於國姓客家展演廣場接力上場，歡迎國人來喝南投好咖啡。

南投國姓咖啡節去年因疫暫停，今年復辦將於本周六在泰雅渡假村登場。圖／國姓鄉公所提供
南投國姓咖啡節去年因疫暫停，今年復辦將於本周六在泰雅渡假村登場。圖／國姓鄉公所提供
南投國姓咖啡節本周六在泰雅渡假村登場，自帶杯子能免費品嘗咖啡。圖／國姓鄉公所提供
南投國姓咖啡節本周六在泰雅渡假村登場，自帶杯子能免費品嘗咖啡。圖／國姓鄉公所提供
南投國姓咖啡節將於本周六在泰雅渡假村登場，當天入園免門票。圖／國姓鄉公所提供
南投國姓咖啡節將於本周六在泰雅渡假村登場，當天入園免門票。圖／國姓鄉公所提供

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