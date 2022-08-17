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台灣好行玩台東新優惠「鹿野慢漫遊」套票加碼送

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
許多人到台東鹿野玩飛行傘，鳥瞰飛行風景。圖／台東縣政府提供
許多人到台東鹿野玩飛行傘，鳥瞰飛行風景。圖／台東縣政府提供

台東縣政府為延續熱氣球活動後鹿野觀光，推出台灣好行「鹿野慢漫遊」套票加碼送，凡8月15日以後購買「臺灣好行-縱谷鹿野線-鹿野慢漫遊旅遊套票」，於平日使用，贈送台東森林公園門票乙張，50歲含以上橘世代，加贈原生植物園貴賓劵乙張免費入園，享受縱谷鹿野慢慢遊的樂趣。

2022台灣國際熱氣球嘉年華日前閉幕， 今年創新加入無人機及跳傘等精彩表演，讓旅客一飽眼福，縣政府在熱氣球嘉年華結束後加碼贈送，希望民眾及遊客充分享受台東「鹿野慢漫遊」。

台東縣政府交通及觀光發展處指出，台灣好行-縱谷鹿野線，站站有內涵、處處是美景，有台東之眼「明日創生園區」、台灣目前保留完整的日本官員宿舍，民權里日式宿舍園區。

還有南島語族發源地，東南亞最大的石板棺群的卑南文化遺址公園、以生物科技發展研植藥用及原生植物，整合休閒與飲食的原生應用植物園區、如置身歐洲草原一般的初鹿牧場。

另外，全台灣第一個以原住民布農族為主題的，布農部落休閒農場，慈濟證嚴法師最先出道的崑慈堂，及濃濃日本風情的鹿野神社、勇奪首屆金牌農村的永安社區，及全台最佳飛行傘場域，可整個飽覽整個高臺地區與縱谷景色的鹿野高臺，沿途豐富站點值得細細品賞。

台東縣政府表示，為因應不同需求，規畫了多種套票方案供民眾選購，套票內容除了縱谷鹿野線一日劵無限次搭乘，搭配時尚綠能，省力又非常有益健康的電輔車。購買票券等相關資訊請洽服務專線089-323198

台東縣政府推出台灣好行「鹿野慢漫遊」套票加碼送，提供許多優惠、免費門票。圖／台東縣政府提供
台東縣政府推出台灣好行「鹿野慢漫遊」套票加碼送，提供許多優惠、免費門票。圖／台東縣政府提供

熱氣球嘉年華

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