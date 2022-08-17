國旅補助用掉逾5成估撐到這時 是否「加碼」觀光局長回應了

悠遊國旅補助政策上路剛滿一個月，但使用經費已過半。根據觀光局統計，目前已使用的補助房間數超過95萬間，預算使用率破5成6，以此使用速度來看，悠遊國旅很可能在9月中就提早喊卡。觀光局長張錫聰表示，國旅市場恢復得很快速，尤其現在正值暑假期間，大家比較有時間出遊，但自由訂房的使用率何時會結束，還是要看整個市場的供需情況而定。

張錫聰表示，國旅補助主要分為三大塊，其中旅行團補助的部分，已補助1萬3千多團，預算使用率39％，1300元的住宿補助，其使用率56％，遊樂園入園優惠使用率約17%。

張錫聰表示，過了暑假後還要再觀察，預估可使用到9月底前，不管怎麼樣都會依照原來公告，經費用罄後就截止，但詳細日期無法確定，觀光局會在經費用罄前兩周公告；此外，為了讓大家事先做好掌握訊息，悠遊國旅網站上也有紅黃綠燈的燈號提醒，以供民眾參考。