《魔法少年賈修》要出第二季！童年夢想「中二魔書」、超ㄎㄧㄤ角色、洗腦「哈密瓜之歌」你還記得嗎

image source: YouTube／BANDAI SPIRITS / バンダイスピリッツ

文／蔡瓅萱

還記得《魔法少年賈修》嗎？主打「魔界」的魔物、魔書等奇幻設定的熱血成長動漫，曾經風靡一時，出現在許多人的童年裡。這部將近20年的經典，在今年開始第二季的連載，近期作者雷句誠也發出了最新單行本封面，勾起不少人的回憶。









《魔法少年賈修2》的漫畫單行本第一集，將於9月16日發行，已經有不少粉絲都開始期待經典回歸。時隔多年，關於這部動漫你還記得多少呢？今天就跟著《DailyView網路溫度計》一起來回味一下《魔法少年賈修》的幾個亮點吧！

超中二「魔書」 童年時期的夢想！

在《魔法少年賈修》中，大家印象最深刻的想必就是主角群們人手一本的「魔書」了。魔界的魔物在來到人界後身上的能力會受到限制，必須由人類搭檔使用書上咒語來引發魔物身上的力量。此外，魔書上的咒語，也只有魔物的人類搭檔可以讀懂、使用。

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魔書可以說是《魔法少年賈修》裡最經典的設定，在動畫風行的時期也曾帶起一股風潮，許多人都幻想著自己也能夠擁有一本魔書，再搭配上動漫中的咒語，中二程度爆表。後來官方也真的推出了超精緻的魔書周邊，不只一比一還原，還有酷炫聲光效果，更請來了賈修、清人的配音員錄製臺詞，細節滿滿讓許多網友都直呼「超想要」！

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超ㄎㄧㄤ角色福爾高雷 〈甩甩奶奶〉歌舞實體CD銷量1萬張

看過《魔法少年賈修》的人，一定都會「巴爾可．福爾高雷」這個角色印象深刻。這個自稱「絕世美男子」的金髮青年，是異性緣超級好的義大利巨星，總是會出現許多超乎常理的言行舉止，讓主角清人非常困擾。

超級ㄎㄧㄤ的福爾高雷，還有一首專屬的經典名曲──〈甩甩奶奶〉（チチをもげ），不斷歌頌胸部、略為下流的歌詞由作者雷句誠親自填寫，再加上福爾高雷搞笑的舞蹈，讓許多人都印象深刻。〈甩甩奶奶〉甚至還推出實體CD，初版就創下1萬張的銷量紀錄。無厘頭的舞蹈引來加拿大舞者Blink翻跳，在YouTube上的觀看次數高達130萬次，最後還釣出作者本人回覆「根本福爾高雷本人」。

Very Melon～Very Melon～超洗腦「哈密瓜之歌」

《魔法少年賈修》除了熱血的成長劇情外，各種謊誕的搞笑橋段更是讓大家印象深刻的一部分，除了福爾高雷、〈甩甩奶奶〉之外，超級洗腦的「哈密瓜之歌」也是許多人心目中的經典。





「哈密瓜之歌」出自於動畫中一個非常喜歡哈密瓜的反派角色「勝利V老大」，劇情中他以歌舞表達自己對哈密瓜的愛，甚至連主角群們也都跟著旋律一起舞動起來。整段歌舞中不斷重複的一段歌詞「べリ－メロン」（Very Melon）更是洗腦無數人，網友也表示「當時看到這集的時候真的是煩死了WWW看完滿腦這首歌。」這段經典歌舞，也讓許多網友敲碗先前跳過〈甩甩奶奶〉的加拿大舞者Blink翻跳。

續作帶起聲量趨勢 《魔法少年賈修》經典不敗

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，完結多年的《魔法少年賈修》在近一年來因為推出續作而有不少網路聲量，在2月26日時作者雷句誠宣布推出《魔法少年賈修2》，讓聲量趨勢直線升高（377筆），續作第一話釋出時更是創下聲量高峰（494筆），8月出現單行本將發行的消息，也帶起一波討論聲量（474筆）。此外，在網友們討論「少年漫畫」時，《魔法少年賈修》也在該次討論中被多次提及（465筆），顯示出該作在許多人心中都是少年漫畫的經典。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年08月16日至2022年08月15日。

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