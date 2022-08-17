比酷刑還慘！年輕消夜場老闆2年3次「皮蛇」痛不欲生
台中開業醫師施勝桓今天說，一名30歲消夜場小火鍋店老闆二年內罹患三次俗稱「皮蛇」的帶狀皰疹，腰部大面積水泡加上神經痛讓他痛不欲生，想用帶狀皰疹疫苗，卻因「太年輕」不適用，難擺脫皮蛇上身命運。患者近期得知有新疫苗上市，18歲以上免疫力欠佳者也可以使用，躍躍欲試。
施勝桓說，時序入秋，季節交替，加上許多新冠肺炎確診患者康復後免疫力變差，
近日收治多名帶狀皰疹病患，其中有30歲男子就醫時掀開上衣，腰部大片水泡如護腰般纏繞，有些水泡更已破掉、紅腫，經過抗病毒藥物治療，症狀才得到舒緩。
這名老闆表示，他因為工作關係，日夜顛倒、過度勞累，睡眠品質差，帶狀皰疹近兩年三度發作，伴隨的神經痛像電擊或鑽骨一般，痛苦不已。他也曾考量接種帶狀皰疹疫苗，但因「太年輕」不適用。
另一名75歲老翁第一次得帶狀皰疹，身上同時有水泡、結痂、滲出液、膿疱四種表現，夜不成眠，伴隨像電擊或鑽骨般疼痛，經過抗病毒藥物治療，症狀才得到舒緩。
施勝桓說，帶狀皰疹一年四季都可能發作，約30％的人會得到，致病的原因是曾罹患水痘，病毒藏在神經節裡，一旦免疫力欠佳時，沿著神經分布發作，有角膜發炎失明、尿失禁案例，得過水痘者約50％會得帶狀皰疹，最佳預防方式就是打疫苗預防水痘，若曾罹患水痘最佳的預防方式為打帶狀皰疹疫苗。
施勝桓指出，國內上市的帶狀皰疹疫苗適應症在50歲以上，像30歲男病患一再復發，因年齡不符並不適用；近期有新的疫苗上市，18歲以上免疫力欠佳者也可以使用，且防護力達九成以上，對於帶狀皰疹發作以後的神經痛預防的效果接近100％，他建議這名30歲男病患可接種新的疫苗預防。
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