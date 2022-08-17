晴朗炎熱尤其宜花東 午後留意局部大雷雨

中央氣象局發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，今天中午前後台東縣地區，花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。宜蘭縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，今天台灣仍位於太平洋高壓邊緣，風向漸轉為偏南風，水氣依然較多，上午各地大致為晴到多雲，只有在台東、恆春半島有局部短暫陣雨。

他說，中午過後到入夜前這段期間，西半部的熱對流發展還是會很旺盛，不僅是中南部地區有機會出現局部大雷雨，今天因為風向轉南風的關係，北部、東北部地區的午後雷雨也會變得比較明顯，中午過後外出要攜帶雨具，並且不要到危險的區域活動比較安全。

他說，偏南風也帶來明顯的暖空氣，各地高溫普遍有34-36度，東半部地區有37-38度以上高溫發生的可能性。

吳聖宇表示，預估午後容易出現局部大雷雨的情況，至少持續到明天，周五的午後雷雨有機會較為減少，到了周末期間隨著高壓中心接近台灣，午後雷雨會更少，降雨的範圍也明顯往山區縮減，到山區活動注意午後天氣變化，平地天氣則趨於穩定，適合安排假期活動。

但是溫度的部分仍然持續偏高，吳聖宇說，各地高溫持續有機會來到34-36度或以上，缺少了午後雷雨降溫之後，有可能一整天都很炎熱，晚間的溫度也降不太下來，早上10點到下午4點之間盡量在室內。

吳聖宇說，下周預測中的低壓帶發展變化仍然很大，預報模式的預測結果目前還沒有穩定下來，因此未來幾天仍有待持續觀察，要等到有比較明確的預報趨勢後，才有辦法進一步預估可能影響的程度，持續注意最新天氣預報資訊。