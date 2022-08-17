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晴朗炎熱上看38度 吳德榮：午後大雷雨慎防劇烈天氣

聯合報／ 記者楊德宜董俞佳／台北即時報導
大氣不穩定，西半部午後局部雷陣雨，應注意大雷雨及劇烈天氣的發生；花、東及恆春半島亦有局部短暫陣雨的機率。本報資料照片
大氣不穩定，西半部午後局部雷陣雨，應注意大雷雨及劇烈天氣的發生；花、東及恆春半島亦有局部短暫陣雨的機率。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天台灣在太平洋高壓邊緣，南方水氣增多；天氣晴朗炎熱，需注意防曬、防中暑；今天北部24至35度，中部24至35度，南部24至35度，東部22至38度。

吳德榮說，大氣不穩定，西半部午後局部雷陣雨，應注意大雷雨及劇烈天氣的發生；花、東及恆春半島亦有局部短暫陣雨的機率。周五台灣仍在太平洋高壓邊緣，天氣晴朗炎熱，需注意防曬、防中暑；山區及部分平地午後有局部雷陣雨。

吳德榮說，周六至下周二在華中屢創歷史高溫之熱帶大陸氣團，其乾熱空氣逐漸從東海流出，台灣受其邊緣影響，天氣晴朗穩定，氣溫逐日升；台灣附近水氣減少，午後雨很少，僅侷限於局部山區。下周一、周二北部、東半部將出現極端高溫，要特別注意防曬、防中暑。

他表示，歐洲（ECMWF）系集模式，23日至25日的模擬顯示，在台灣東南方有熱帶擾動醞釀、活動，往巴士海峽靠近。不過這已經是期末模擬，不確定性大，且各國模式模擬差異仍不小，需持續觀察。

吳德榮 防曬

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