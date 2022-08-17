睽違3年TC音樂節「向巨人致敬」 胡乃元：特別的時代

2022年TC(Taiwan Connection)音樂節將以「向巨人致敬」為題，9月2日起展開北中南三地共9場音樂會演出。因疫情睽違近三年，今年TC音樂總監胡乃元以莫札特與貝多芬為重點作曲家，由TC室內樂團演出《向巨人致敬》音樂會。

文化部長李永得昨出席發表會，透露當年在戒嚴時期，在一場中研院院士李鎮源所領導的「廢除刑法第一百條」活動中，已是國際級小提琴家的胡乃元跳出來為所有人演奏，讓他印象深刻。在那樣的時代氛圍中，胡乃元可以站出來，「我真的非常敬佩」。

在《向巨人致敬》音樂會中，胡乃元以莫札特《慢板與賦格》揭開音樂會序幕；以貝多芬第五號交響曲《命運》為終曲，相互呼應，也互為對比。「那是一個特別的時代。」胡乃元表示，當時歐洲發生如啟蒙思潮、法國大革命等大事，莫札特與貝多芬都受到這些影響，不僅只服膺貴族，更想追求藝術創作的自由，也感受到面對黑暗時刻的搏鬥。

胡乃元表示，這兩首作品同樣都是c小調，在18世紀這是一個代表風暴的調性，不同的是，莫札特的《慢板與賦格》，自始至終都是搏鬥；而貝多芬《命運》用了前三個樂章表現生命的跌宕與搏鬥，在第三樂章尾聲，音樂如匍匐前進，至第四樂章開頭的銅管聲中，展現戰勝黑暗的光明大旗。

胡乃元並邀請國際傑出中提琴家保羅．紐鮑爾（Paul Neubauer）共同演出中提琴名曲之一—莫札特為小提琴、中提琴與管弦樂團而作的交響協奏曲。小提琴與中提琴的獨奏聲部彷彿歌劇中的兩個角色，作品中有多處段落就如同是他們的二重詠嘆。

在國際室內樂系列，邀集國內外傑出演奏家共六人，規劃《德奧狂野》音樂會，呈現承繼德奧傳統的作曲家其狂野的一面；以及《沙龍裡的光影》音樂會，一窺西方19世紀的音樂沙龍文化。

室內樂系列除了邀請紐鮑爾加入，也邀請許久沒有在台灣演出的大提琴家章雨亭（Bion Tseng），以及台灣傑出青年小提琴家魏靖儀、中提琴家黃鴻偉共同演出。原定來台演出的法國鋼琴家帕斯卡．德渥雍（Pascal Devoyon）、臨行前因健康顧慮不克前來，將由鋼琴家王佩瑤與林易分別擔任室內樂系列兩場音樂會之鋼琴聲部。

9場音樂會之外，TC音樂節特地於台北、高雄安排大師班；並於台中與高雄舉辦TC沙龍講座與喜愛音樂的朋友近距離對話，「偏鄉學童賞樂計畫」則邀請16所學校460位師生至音樂廳欣賞演出。