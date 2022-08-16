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拯救 「地中海之肺」 瑞士製表品牌真力時投入吸碳海草保育

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
真力時宣布將在未來數年支持MEDSEA基金會於地中海重植能夠吸收碳元素的海草計劃。圖／真力時提供
真力時宣布將在未來數年支持MEDSEA基金會於地中海重植能夠吸收碳元素的海草計劃。圖／真力時提供

保護環境才能有未來，也是當今所有品牌的企業責任之一。瑞士製表品牌真力時（Zenith）繼擔任電動車越野錦標賽Extreme E Island X Prix的官方計時兼首位合作夥伴之外，在去年賽時地中海義大利薩丁尼亞島舉辦期間也參加了當地的綠色傳承計劃（Legacy Programme），致力重新培植在地中海的大洋海神草（Posidonia oceanica）。如今，真力時宣布與此計劃綠色傳承計劃的主辦單位MEDSEA地中海海洋與海岸基金會合作，將在未來數年支持MEDSEA於地中海重新種植能夠吸收碳元素的海草計劃。

真力時將透過品牌為企業社會責任和環保活動而設立的HORIZ-ON平台與MEDSEA合作，將於位於薩丁尼亞島北岸聖特雷莎加盧拉市（Santa Teresa di Gallura）的Capo Testa Punta Falcone海洋保護區展開。計劃第一年的目標是移植4,000株大洋海神草插枝，以活化面積200平方公尺的區域。MEDSEA基金會將持續監測這些大洋海神草的健康狀態、評估此計劃的影響、並提供有關大洋海神草吸收並固化的二氧化碳排放數據。

海草被公認為是世界上退化速度最快的生態系統之一。儘管海草僅覆蓋海底面積的百分之二， 卻能夠儲存海洋中百分之十的碳含量，並且能從大氣中吸收比同等熱帶雨林多百分之三十的碳含量。大洋海神草是地中海特有的海洋植物，被譽為 「地中海之肺」，除了提供海洋生物重要的棲息地，也是減緩氣候變化的重要藍碳儲存地。由於海洋溫度日益升高，大洋海神草的自然生態環境嚴重受損，其數量也急劇減少，由此減弱了其吸收二氧化碳的能力。

真力時宣布將在未來數年支持MEDSEA基金會於地中海重植能夠吸收碳元素的海草計劃。圖／真力時提供
真力時宣布將在未來數年支持MEDSEA基金會於地中海重植能夠吸收碳元素的海草計劃。圖／真力時提供
真力時宣布將在未來數年支持MEDSEA基金會於地中海重植能夠吸收碳元素的海草計劃。圖／真力時提供
真力時宣布將在未來數年支持MEDSEA基金會於地中海重植能夠吸收碳元素的海草計劃。圖／真力時提供

地中海 品牌 義大利

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