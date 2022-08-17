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第七屆綠獎徵件最後倒數15天 總獎金400萬元 一圓環保夢

聯合新聞網／ 台北訊

聯華電子主辦的第七屆綠獎徵件活動，將於本月底8月31日徵件截止，敬請把握最後投件時間！歡迎國內為守護環境與保護生態的社/財團法人、各地方社團、社區發展協會、NGO組織、新創團體組織及青少年學生踴躍報名，爭取國內最高環保獎項獎金的殊榮、一圓生態保育與綠色創新的夢想

獲獎團體、單位與學生將受邀出席第七屆綠獎頒獎典禮並頒發獎座公開表揚。生態保育領域：生態保育計畫獎助總獎金新台幣180萬元，依提案計畫的經費需求，提供至少30萬元，至多100萬元的獎金。青少年環境行動獎總獎金新台幣20萬元，依據實踐環保行動作品，徵選出得獎者；首獎一名，獎金5萬元；優選3名，各為獎金3萬元；佳作6名，各為獎金1萬元。綠色創新領域：綠色創新獎，總獎金新台幣200萬元，依提案計畫的經費需求，提供獲獎團隊至少新台幣50萬元，至多100萬元的獎金。

第七屆綠獎共有八家企業夥伴一同響應，包括台灣3M、愛德華先進科技、東京威力科創、漢民科技、漢科系統、智原科技、大陽日酸，以及欣興電子。期望凝聚眾人力量，擴大發揮影響力，讓更多人一起為美好的環境而努力。

綠獎致力為生態保育的團體、學生以及新創單位圓夢。2022第七屆綠獎，徵件截止倒數最後15天，收件時間至8/31止，請把握最後截止時間！

詳情請參閱綠獎官方網站：http://ecoechoaward.com

生態保育 科系 夢想

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