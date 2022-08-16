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對流旺盛！台南、屏東五縣市豪雨特報 高雄小心大雷雨

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
氣象局表示，今天高雄市及台南市（仁德區）有局部大雨或豪雨發生的機率。本報資料照片
氣象局表示，今天高雄市及台南市（仁德區）有局部大雨或豪雨發生的機率。本報資料照片

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局表示，今天高雄市台南市（仁德區）有局部大雨或豪雨發生的機率，嘉義以南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

氣象局也針對嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣等五縣市發布豪雨特報，其中高雄市更是發布大雷雨即時訊息，持續時間至晚間7時30分止。

氣象局表示，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪(河)水暴漲，排水不良區域則易發生淹(積)水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。

氣象局針對高雄市發布大雷雨即時訊息，持續時間至晚間7時30分止。圖／氣象局提供
氣象局針對高雄市發布大雷雨即時訊息，持續時間至晚間7時30分止。圖／氣象局提供

氣象局 高雄市 台南

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