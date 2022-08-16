對流旺盛！台南、屏東五縣市豪雨特報 高雄小心大雷雨

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局表示，今天高雄市及台南市（仁德區）有局部大雨或豪雨發生的機率，嘉義以南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

氣象局也針對嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣等五縣市發布豪雨特報，其中高雄市更是發布大雷雨即時訊息，持續時間至晚間7時30分止。