影／桃機觀景台18日開放 呼籲民眾落實動線分流及防疫

國內疫情趨緩，桃園機場秉持中央指揮中心「正常生活、積極防疫、穩健開放」三原則，將於8月18日上午9時重新開放觀景台，機場公司今天（16日）下午進行動線巡查及場地整備檢視，以提供民眾安全及優良的參觀環境。但昭璧表示，歡迎民眾做好個人防護的同時到桃機遊玩。

隨著國內疫苗覆蓋率提升，桃園機場撤除入口量體溫管制措施，機場公司評估與辦理觀景台重新開放事宜，日前邀集維護廠商、清潔廠商進行設備檢修與清潔等準備工作，完成照明檢修、公共藝術維護、台階修補、警語告示牌更新、植栽整理及全面清潔等作業。桃園機場公司總經理但昭璧與相關單位今天下午進行實地巡察，檢視參觀動線與整備檢視作最後確認，確保一切準備就緒後正式開放。

但昭璧指出，桃園機場觀景台將於8月18日上午9時重新開放，機場觀景台曾因配合防疫政策，曾於今年一月暫停關閉至現在，目前國內疫情趨緩，指揮中心對國境管制也逐漸放寬，桃園機場持續配合防疫政策，同時也希望將服務品質漸漸提升至正常的水準。

但昭璧表示，此次觀景台重新開放，希望民眾來看飛機的的同時戴好口罩、保持安全距離及做好個人防疫，機場公司會持續努力加強觀景台的清消及整潔，提供民眾一個標準、安全及清潔的環境。觀景台自18日起，每天開放時間為上午9點至下午5點，歡迎民眾在遵守秩序、做好個人防護的同時，到桃園機場參觀、遊玩。

機場公司說明，參觀民眾與入境旅客之動線以分流為原則進行規劃，於航廈出入口、電梯及電扶梯等處設置地貼與指示牌，機場公司提醒，民眾進入航廈時，請循「藍」色地貼前往觀景台，結束後循「黃」色地貼離開航廈，同時籲請參觀民眾依循動線進出，落實進入航廈全程配戴口罩防疫規定，並儘量保持與他人間之適當距離。