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家扶調查：受扶助大專生開銷 4成5仰賴獎學金

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
台北家扶中心針對受扶助的大專生日常開銷進行調查，發現家扶大專生生活費用中，高達4成5來自獎助學金挹注、3成5來自於打工。圖/台北家扶中心提供
台北家扶中心針對受扶助的大專生日常開銷進行調查，發現家扶大專生生活費用中，高達4成5來自獎助學金挹注、3成5來自於打工。圖/台北家扶中心提供

台北家扶中心針對受扶助的大專生日常開銷進行調查，發現家扶大專生生活費用中，高達4成5來自獎助學金挹注、3成5來自於打工，其中又有2成5的大專生除負擔自己學習所需，還要分擔家計，進而壓縮大專生日常食、衣、住、行、社交及通訊等開銷，也因此影響社交、同儕互動等。台北家扶說，獎助學金是孩子自立脫貧的起點，目前獎助學金還有2成缺口，盼大眾一起加入助學行列。

台北家扶指出，大學教育之路，是延長人力資本累積和增加生活體驗的機會，但對家扶的大學生們而言，就學時間的延長，同時也是延長家庭經濟負擔的困難選擇，台北家扶多年來募集獎助學金支持著弱勢孩子安心就學，今年特別針對大專生日常生活開銷進行調查，並舉辦焦點訪談。

台北家扶進一步表示，調查發現，家扶大專生生活費用中，有高達4成5來自於獎助學金挹注、3成5來自於打工，有2成5的大專生除了負擔自己的學習所需，還要分擔家計，最大的經濟負擔來源在於學雜費用、原文書，以及科系相關的學習器材與耗材，進而壓縮大專生日常食、衣、住、行、社交及通訊等基本生活開銷之比例>

另外，透過焦點團體訪談，台北家扶發現，有8成以上同學表達會因經濟考量減少社交次數、選擇獨自行動、關注賺錢打工機會更勝於與同儕互動、盡可能尋找免費活動資源、評估結交朋友的圈層等因應資源有限的行動。大專生小威表示，1000元餐費可以用一星期，那種一餐要300元以上的聚餐，他真的花不下去，所以通常會用「有事無法參加」來矇混過去。

來自單親家庭的小儀和小貞姊妹，從小便展現音樂和美術的天分，然在求學的過程裡，姊妹倆最常聽到的話就是「沒錢也可以學美術、學音樂？」這句話讓兩人十分受傷，但也成為努力的動力，兩姊妹積極參與各項比賽，取得優異表現，同時積極打工，經營IＧ，接寵物、人像等畫作案，也藉由家扶的補助和獎學金減輕負擔，兩人最大的夢想就是希望讓藝術普及，讓每個人都有機會接觸美的感動。

台北家扶中心主任謝曉雯表示，每個學期看見有大專學子因獲得獎助學金而穩定生活及學習，進而創造優異表現，最近還接到了大專同學參與全中運男子舉重55公斤量級獲得金牌的好消息，讓她更相信獎助學金是孩子自立脫貧的起點，近年受疫情影響，導致獎助學金的募集速度較慢，目前尚有近兩成缺口，期盼社會大眾一起助學，成就弱勢孩子的學習之路。

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