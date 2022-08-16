國際博物館大會布拉格開展 台灣館以科技力展原生力量

三年一度的國際博物館界盛事—第26屆國際博物館大會，8月20日至28日在捷克布拉格舉行。中華民國博物館學會在文化部、教育部、外交部、國立故宮博物院、客委會客家文化發展中心與全國各公私立館所合作協力下，以「原生力量·源自台灣」(The Power Origins from Taiwan)，扣合大會主題「博物館的力量」設計台灣主題館參展。

國際博物館協會(ICOM，International Council of Museums)是國際上最大博物館專業組織，匯集全球超過138個國家地區之各領域博物館專業人士組成。中華民國博物館學會理事長蕭宗煌表示，台灣主題館將於大會期間8月22日至24日於捷克布拉格會議中心博覽會(Booth 1)展出，呈現台灣博物館社群的多元面貌。展位設計以台灣島嶼風土，山海、人文意象輔以博物館典藏，呼應台灣原生力量，交織出原生地理環境與人文歷史薈萃之美。

本次展出的四大議題，「包容：永續之力」、「使命：社群與公眾之力」、「遠見：領導之力」及「傳遞：科技之力」，透過台灣博物館社群豐富且具創意的展覽與計畫，廣泛展示各館所8K影像、360度及720度環景展示，以及社群平台的傳播力。國立故宮博物院展資處處長徐孝德表示，故宮獲得宏碁電腦公司與光陣三維公司贊助軟硬體，於ICOM大會展出3D裸眼「集瓊藻」多寶格，讓台灣頂尖的軟硬體實力透過博覽會在國際發光發熱，並展現文物更永續、更創新、也更加貼近社會大眾的觀眾服務。

教育部終身教育司司長李毓娟表示，教育部所屬館所也參與本次展會，透過永續及科技之力的議題案例，從中探討野生動物與人類的關係，引發環境永續發展、動物保護的省思，並分享5G及AI科技展示應用。

●更多詳情及大會訊息可至「ICOM布拉格大會台灣主題館」網頁或博物館學會臉書專頁查詢。ICOM布拉格大會台灣主題館網頁：https://taiwanmuseums.com/；中華民國博物館學會Facebook專頁：https://www.facebook.com/camorgtw/