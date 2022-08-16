快訊

影／台電包商場勘時疑翻越欄杆 摔落奧萬大沉沙池溺斃

立委稱政府「柬埔寨急難救助」僅1人負責 外交部回應了

中職／恐怖喔！桃園球場猿獅戰3局下 燈柱罷工中斷比賽

國際博物館大會布拉格開展 台灣館以科技力展原生力量

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
第26屆國際博物館大會月底在捷克布拉格開跑。台灣主題館以原生力量--山海、原生物種、人文歷史，堆疊台灣博物館社群的豐沛量能。圖／中華民國博物館學會提供
第26屆國際博物館大會月底在捷克布拉格開跑。台灣主題館以原生力量--山海、原生物種、人文歷史，堆疊台灣博物館社群的豐沛量能。圖／中華民國博物館學會提供

三年一度的國際博物館界盛事—第26屆國際博物館大會，8月20日至28日在捷克布拉格舉行。中華民國博物館學會在文化部、教育部、外交部、國立故宮博物院、客委會客家文化發展中心與全國各公私立館所合作協力下，以「原生力量·源自台灣」(The Power Origins from Taiwan)，扣合大會主題「博物館的力量」設計台灣主題館參展。

國際博物館協會(ICOM，International Council of Museums)是國際上最大博物館專業組織，匯集全球超過138個國家地區之各領域博物館專業人士組成。中華民國博物館學會理事長蕭宗煌表示，台灣主題館將於大會期間8月22日至24日於捷克布拉格會議中心博覽會(Booth 1)展出，呈現台灣博物館社群的多元面貌。展位設計以台灣島嶼風土，山海、人文意象輔以博物館典藏，呼應台灣原生力量，交織出原生地理環境與人文歷史薈萃之美。

本次展出的四大議題，「包容：永續之力」、「使命：社群與公眾之力」、「遠見：領導之力」及「傳遞：科技之力」，透過台灣博物館社群豐富且具創意的展覽與計畫，廣泛展示各館所8K影像、360度及720度環景展示，以及社群平台的傳播力。國立故宮博物院展資處處長徐孝德表示，故宮獲得宏碁電腦公司與光陣三維公司贊助軟硬體，於ICOM大會展出3D裸眼「集瓊藻」多寶格，讓台灣頂尖的軟硬體實力透過博覽會在國際發光發熱，並展現文物更永續、更創新、也更加貼近社會大眾的觀眾服務。

教育部終身教育司司長李毓娟表示，教育部所屬館所也參與本次展會，透過永續及科技之力的議題案例，從中探討野生動物與人類的關係，引發環境永續發展、動物保護的省思，並分享5G及AI科技展示應用。

●更多詳情及大會訊息可至「ICOM布拉格大會台灣主題館」網頁或博物館學會臉書專頁查詢。ICOM布拉格大會台灣主題館網頁：https://taiwanmuseums.com/；中華民國博物館學會Facebook專頁：https://www.facebook.com/camorgtw/

博物館 國立故宮博物院 教育部

延伸閱讀

《毀滅戰士》載具再加一！玩家駭入農用曳引機 邊犁田邊對抗火星惡魔

中醫藥大會 專家：做好防疫第2屏障

生活印記 挖掘過往城市底蘊

竹市585戶「孟竹國宅」40年老舊破落 今辦都更大會請命

相關新聞

對流旺盛！台南、屏東五縣市豪雨特報 高雄小心大雷雨

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局表示，今天高雄市及台南市(仁德區)有局部大雨或豪雨發生的機率，嘉義以南地區...

紅牌、黃牌大型重機通行蘇花改 9月1日起全線開放

交通部去年9月30日開始試辦，250c.c.以上的黃牌、紅牌大型重機可行駛蘇花改，公路總局評估成果報告無明顯通行疑慮，已...

影／桃機觀景台18日開放 呼籲民眾落實動線分流及防疫

國內疫情趨緩，桃園機場秉持中央指揮中心「正常生活、積極防疫、穩健開放」三原則，將於8月18日上午9時重新開放觀景台，機場...

台灣第一人！台大癌醫楊志新獲國際肺癌研究特殊貢獻獎

台大癌醫中心醫院院長楊志新是確立標靶治療為EGFR突變肺癌標靶一線療法的頂尖學者，全球晚期肺癌患者存活期因此大幅延長。國...

期間限定！富貴角燈塔「懸日」又來了 最佳拍攝地曝光

每年8月初至9月初，都是新北富貴角燈塔懸日的最佳拍攝時刻，交通部航港局表示，即日起至9月8日，因太陽運行軌道將再與富貴角...

拯救 「地中海之肺」 瑞士製表品牌真力時投入吸碳海草保育

保護環境才能有未來，也是當今所有品牌的企業責任之一。瑞士製表品牌真力時（Zenith）繼擔任電動車越野錦標賽Extrem...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。