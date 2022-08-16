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飛利浦UV-C空氣消毒機推3新品 運轉時可人機共處更安心

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
飛利浦UV-C空氣消毒機「超級大白殺」，內嵌4支紫外線燈管迅速殺除空氣中細菌，移動輪設計無須固定安裝，輕易實現全領域消殺。圖／昕諾飛提供
飛利浦UV-C空氣消毒機「超級大白殺」，內嵌4支紫外線燈管迅速殺除空氣中細菌，移動輪設計無須固定安裝，輕易實現全領域消殺。圖／昕諾飛提供

疫情時期，民眾陸續恢復正常生活模式，卻也將各種消毒殺菌器材視為維持健康的必要日常，飛利浦UV-C空氣消毒機繼今年初上市了適用教學、商用大空間的機種超級大白殺之後，近日宣布再推出另外3款適用於20坪以下家用空間的UV-C空氣消毒機（大白殺、中白殺）與紫外線空氣消毒殺菌機（小白殺），除了對應不同空間大小需求，這次新品也無紫外燈外洩直照人體疑慮，運轉時可人機共處，持續進行空氣過濾和消毒機制，有效對空氣中有害病原體進行消毒。即日起於全台各大線上通路開賣，建議售價8,900元起。

飛利浦倡議，除了雙眼可見的物品要消毒，吐納的空氣也需要徹底清消，空氣潔淨除了仰賴傳統空氣清淨機濾的功能之外，疫情時期更需要多一道UV-C空氣消毒機更安心。經波士頓大學病毒實驗中證實，配置於飛利浦UV-C殺菌系列之紫外線光源，可在9秒內以每平方釐米5毫焦耳（mJ/cm2）的輻射劑成功滅活新冠病毒達99%；若使用每平方釐米22毫焦耳輻射劑量照射25秒，更可殺滅99.999%新冠病毒，並有效對物件表面進行消毒殺菌。

這次推出的新品中，紫外線空氣消毒殺菌機（小白殺）適用10坪以下小空間，承襲UV-C空氣消毒系列簡易使用、安全操作之傳統，輕巧的桌上型大小可以讓使用者走到哪清消到哪，全新「靜音模式」更可讓使用者即使在睡夢中都不需關閉機台，消毒期間完全不影響日常活動。而適合家戶場域使用的「中白殺」、「大白殺」，則透過結合HEPA、活性碳濾網和UV-C紫外線消毒燈三重空氣過濾和消毒機制，更主動有效對空氣中有害病原體進行消毒，使用全程無臭氧產生，UV-C空氣消毒30分鐘即可將空氣傳播的病原體減少逾99.9%。

飛利浦紫外線空氣消毒殺菌機「小白殺」，使用全程無紫外光外洩之疑慮，可人機共處之特性讓使用者不需受限使用空間與環境。圖／昕諾飛提供
飛利浦紫外線空氣消毒殺菌機「小白殺」，使用全程無紫外光外洩之疑慮，可人機共處之特性讓使用者不需受限使用空間與環境。圖／昕諾飛提供
台灣兒科醫學會副理事長、基層醫療協會理事長林應然，分享後疫情時代民眾預防氣融膠傳播之知識。圖／昕諾飛提供
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紫外線 疫情 輻射

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