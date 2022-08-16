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邊境查驗違規食品 16項有6項來自中國大陸

中央社／ 台北16日電

食藥署公布最新邊境查驗違規名單，16項產品就有6項來自中國大陸，除了南瓜、冷凍青花菜等多款產品農藥超標外，食品容器也沒通過溶出試驗，全數遭邊境攔下，退運銷毀。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境查驗不合格產品清單，多達16項食品及食品容器具遭退運銷毀，其中來自中國大陸的產品就占了6項。

根據違規產品清單，中國農產品均因農藥超標遭邊境攔截，包括神仙蔬果貿易行進口的2.8萬公斤「新鮮南瓜」、銘一冷凍蔬菜有限公司進口的1.82萬公斤「冷凍青花菜」、美喻有限公司進口3000公斤「地球牌黃仁烏豆」以及廣漢貿易有限公司進口的690公斤「北蟲草」。

在食品容器具方面，原研企業有限公司從中國大陸進口的「SHUNTA附蓋碗」及「SHUNTA碗」，都沒有通過溶出試驗結果，食藥署利用4%醋酸在攝氏60度之下浸泡30分鐘，發現溶出的殘渣超標，405.9公斤產品全數遭退運銷毀。

值得注意的是，宜格立有限公司自丹麥進口的「BIBS 嬰兒乳膠安撫奶嘴」也沒有通過溶出試驗，食藥署以40度的水浸泡24小時，發現有過量的殘渣溶出，400件全數遭邊境攔下。

超標 食藥署

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