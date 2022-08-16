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紅牌、黃牌大型重機通行蘇花改 9月1日起全線開放

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
蘇花改去年9月30日起試辦黃牌、紅牌大型重機通行，交通部核定常態性通行，將於9月1日正式實施。本報資料照
蘇花改去年9月30日起試辦黃牌、紅牌大型重機通行，交通部核定常態性通行，將於9月1日正式實施。本報資料照

交通部去年9月30日開始試辦，250c.c.以上的黃牌、紅牌大型重機可行駛蘇花改，公路總局評估成果報告無明顯通行疑慮，已獲中央核定，9月1日起正式開放大型重機上路蘇花改路段。

蘇花改的蘇澳至東澳段、南澳至和平段、和中至和仁段，去年9月30日開放大型重機試行半年。期間，公路總局第四區養護工程處委託評估單位，以抽樣方式觀測、檢核隧道內的秩序、行為、安全與環境等指標，且公正、客觀地分析執行成效。

四工處表示，試辦成果報告指出，檢核行車秩序指標、行為指標、環境指標，以及安全指標，蘇花改通行大型重型機車無明顯通行疑慮，近期已獲交通部核定，將於今年9月1日全線開放，同時把大型重型機車納入例行性的防災應變演練情境。

四工處提醒用路人，應依速限標誌行車、進入隧道時開啟頭燈、與前車保持50公尺行車安全距離、禁止行駛路肩，也禁止超速、超車等危險駕駛行為，未來將持續宣導。宜蘭、花蓮警方已在蘇花路廊全線設置多處自動偵測設備，以掌握隧道內行車秩序。

蘇花改9月1日起開放250c.c.以上的黃牌、紅牌大型重機通行。圖／公路總局第四區養護工程處提供
蘇花改9月1日起開放250c.c.以上的黃牌、紅牌大型重機通行。圖／公路總局第四區養護工程處提供
四工處提醒用路人，應依速限標誌行車、進入隧道時開啟頭燈、禁止行駛路肩，也禁止超速、超車等危險駕駛行為。圖／公路總局第四區養護工程處提供
四工處提醒用路人，應依速限標誌行車、進入隧道時開啟頭燈、禁止行駛路肩，也禁止超速、超車等危險駕駛行為。圖／公路總局第四區養護工程處提供
蘇花改9月1日起全線開放大型重機通行。圖／公路總局第四區養護工程處提供
蘇花改9月1日起全線開放大型重機通行。圖／公路總局第四區養護工程處提供
四工處表示，蘇花改通行大型重型機車無明顯通行疑慮，近期已獲交通部核定，9月1日起全線開放。本報系資料照
四工處表示，蘇花改通行大型重型機車無明顯通行疑慮，近期已獲交通部核定，9月1日起全線開放。本報系資料照

蘇花改 重機 交通部

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