台灣第一人！台大癌醫楊志新獲國際肺癌研究特殊貢獻獎

台大癌醫中心醫院院長楊志新是確立標靶治療為EGFR突變肺癌標靶一線療法的頂尖學者，全球晚期肺癌患者存活期因此大幅延長。國際肺癌研究學會今年8月6日頒發「特殊貢獻獎」予楊志新，是首位獲獎的台灣人，他謙虛表示「這是我們腫瘤內科醫師的使命。」

楊志新今受訪表示，台灣癌症研究表現卓越，世界有目共睹，過去20幾年來吸引許多大藥廠來台進行臨床試驗，這也造福台灣癌症病人，有機會在新藥上市的好幾年以前，就免費使用到新藥。未來台大癌會繼續與國際大藥廠合作，致力於各項癌症新藥的研究。

2022年國際肺癌研究學會今年8月6日在維也納開幕，開幕典禮中頒發「Paul A.Bunn Jr.Scientific Award」 予楊志新。世界肺癌研究學會自1994年開始頒發此特殊貢獻獎，以表揚終身投入肺癌研究有重要科學貢獻的科學家，楊志新是全球第18位獲得此殊榮的學者，也是首位獲獎的台灣人。

楊志新長期致力於癌症新藥研發和抗癌藥物臨床試驗，讓全球晚期肺癌患者存活期大幅延長。他與幾位亞洲學者共同領導的大型臨床試驗，將「標靶治療」確立為EGFR突變肺癌患者的一線治療方法。

楊志新也領導全球開發第二代標靶治療藥物妥復克上市，用於肺癌第一線的治療、罕見EGFR突變的治療，都分別獲得全世界的肺癌治療新適應症，現亦持續參與第三代標靶藥的早期開發。

楊志新表示，台大醫療體系具備優良的的癌症醫療品質及服務水平，持續引進新藥，以領先世界的新穎治療方式、高端醫療設備、領先世界的癌症療法，以及多專科整合式治療團隊，為國民的健康把關，為世界肺癌研究界所肯定。