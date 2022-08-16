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台灣第一人！台大癌醫楊志新獲國際肺癌研究特殊貢獻獎

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
國際肺癌研究學會今年頒發特殊貢獻獎予台大癌醫中心醫院院長楊志新。左起為羅拉多大學Paul Bunn Jr.教授、楊志新院長、世界肺癌學會執行長Karen Kelly教授、會長史丹佛大學Heather Wakelee教。圖／台大癌醫提供
國際肺癌研究學會今年頒發特殊貢獻獎予台大癌醫中心醫院院長楊志新。左起為羅拉多大學Paul Bunn Jr.教授、楊志新院長、世界肺癌學會執行長Karen Kelly教授、會長史丹佛大學Heather Wakelee教。圖／台大癌醫提供

台大癌醫中心醫院院長楊志新是確立標靶治療為EGFR突變肺癌標靶一線療法的頂尖學者，全球晚期肺癌患者存活期因此大幅延長。國際肺癌研究學會今年8月6日頒發「特殊貢獻獎」予楊志新，是首位獲獎的台灣人，他謙虛表示「這是我們腫瘤內科醫師的使命。」

楊志新今受訪表示，台灣癌症研究表現卓越，世界有目共睹，過去20幾年來吸引許多大藥廠來台進行臨床試驗，這也造福台灣癌症病人，有機會在新藥上市的好幾年以前，就免費使用到新藥。未來台大癌會繼續與國際大藥廠合作，致力於各項癌症新藥的研究。

2022年國際肺癌研究學會今年8月6日在維也納開幕，開幕典禮中頒發「Paul A.Bunn Jr.Scientific Award」 予楊志新。世界肺癌研究學會自1994年開始頒發此特殊貢獻獎，以表揚終身投入肺癌研究有重要科學貢獻的科學家，楊志新是全球第18位獲得此殊榮的學者，也是首位獲獎的台灣人。

楊志新長期致力於癌症新藥研發和抗癌藥物臨床試驗，讓全球晚期肺癌患者存活期大幅延長。他與幾位亞洲學者共同領導的大型臨床試驗，將「標靶治療」確立為EGFR突變肺癌患者的一線治療方法。

楊志新也領導全球開發第二代標靶治療藥物妥復克上市，用於肺癌第一線的治療、罕見EGFR突變的治療，都分別獲得全世界的肺癌治療新適應症，現亦持續參與第三代標靶藥的早期開發。

楊志新表示，台大醫療體系具備優良的的癌症醫療品質及服務水平，持續引進新藥，以領先世界的新穎治療方式、高端醫療設備、領先世界的癌症療法，以及多專科整合式治療團隊，為國民的健康把關，為世界肺癌研究界所肯定。

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