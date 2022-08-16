航港局推台東動力小船、二等遊艇駕訓班 最快10月開課

以往台東居民若想考動力小船或是二等遊艇駕照，往往都得到花蓮、高雄考照，為了方便民眾考照，交通部航港局首度在台東推出「動力小船及二等遊艇駕訓班」課程，預計10月開課。其中學科上課地點預計為台東大學(台東市校區)，術科上課地點為金樽漁港外泊區。

航港局表示，台東縣擁有全台最長的176公里海岸線，還有蘭嶼、綠島，水域活動盛行，對於動力小船及遊艇之駕駛需求高，花蓮、台東(含離島)持有小船與遊艇人口亦多，為能提供在地居民更便捷的考照環境，已於8月5日完成術科場地複勘，並請該駕訓班緊鑼密鼓地籌備許可籌設及開班整備作業。

航港局表示，目前動力小船及二等遊艇駕訓班的上課地點包括基隆海大、台北海院、石門水庫、花蓮鯉魚潭、南投日月潭、高雄興達港等，今年首度在台東舉辦。

此外，隨著中秋節將屆，航港局表示，目前已規畫自9月8日至9月12日，預計提供本島與離島間11條海運航線、448航次、預估可提供10萬6206 人次之運能，供旅客返鄉或出遊使用；另也規畫8月31日至9月2日，實施65艘固定航線載客船舶及海運客運場站3處重點項目查察，並加強海運客運場站及客船防疫宣導。