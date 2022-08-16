快訊

影／台電包商場勘時疑翻越欄杆 摔落奧萬大沉沙池溺斃

立委稱政府「柬埔寨急難救助」僅1人負責 外交部回應了

中職／恐怖喔！桃園球場猿獅戰3局下 燈柱罷工中斷比賽

航港局推台東動力小船、二等遊艇駕訓班 最快10月開課

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
為了方便民眾考照，交通部航港局首度在台東推出「動力小船及二等遊艇駕訓班」課程，預計10月開課。圖／航港局提供
為了方便民眾考照，交通部航港局首度在台東推出「動力小船及二等遊艇駕訓班」課程，預計10月開課。圖／航港局提供

以往台東居民若想考動力小船或是二等遊艇駕照，往往都得到花蓮、高雄考照，為了方便民眾考照，交通部航港局首度在台東推出「動力小船及二等遊艇駕訓班」課程，預計10月開課。其中學科上課地點預計為台東大學(台東市校區)，術科上課地點為金樽漁港外泊區。

航港局表示，台東縣擁有全台最長的176公里海岸線，還有蘭嶼、綠島，水域活動盛行，對於動力小船及遊艇之駕駛需求高，花蓮、台東(含離島)持有小船與遊艇人口亦多，為能提供在地居民更便捷的考照環境，已於8月5日完成術科場地複勘，並請該駕訓班緊鑼密鼓地籌備許可籌設及開班整備作業。

航港局表示，目前動力小船及二等遊艇駕訓班的上課地點包括基隆海大、台北海院、石門水庫、花蓮鯉魚潭、南投日月潭、高雄興達港等，今年首度在台東舉辦。

此外，隨著中秋節將屆，航港局表示，目前已規畫自9月8日至9月12日，預計提供本島與離島間11條海運航線、448航次、預估可提供10萬6206 人次之運能，供旅客返鄉或出遊使用；另也規畫8月31日至9月2日，實施65艘固定航線載客船舶及海運客運場站3處重點項目查察，並加強海運客運場站及客船防疫宣導。

台東 遊艇 航港局

延伸閱讀

頭城外海遊艇翻覆多人落海 海巡出動12人全救起

頭城外海傳遊艇翻覆 12人落海救起無大礙

不只遊艇休閒、時尚、餐飲與藝術！李奧國際還有更多頂級生活品味

避開更多關注？貝佐斯「超級遊艇」悄悄離開施工船塢

相關新聞

對流旺盛！台南、屏東五縣市豪雨特報 高雄小心大雷雨

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局表示，今天高雄市及台南市(仁德區)有局部大雨或豪雨發生的機率，嘉義以南地區...

紅牌、黃牌大型重機通行蘇花改 9月1日起全線開放

交通部去年9月30日開始試辦，250c.c.以上的黃牌、紅牌大型重機可行駛蘇花改，公路總局評估成果報告無明顯通行疑慮，已...

影／桃機觀景台18日開放 呼籲民眾落實動線分流及防疫

國內疫情趨緩，桃園機場秉持中央指揮中心「正常生活、積極防疫、穩健開放」三原則，將於8月18日上午9時重新開放觀景台，機場...

台灣第一人！台大癌醫楊志新獲國際肺癌研究特殊貢獻獎

台大癌醫中心醫院院長楊志新是確立標靶治療為EGFR突變肺癌標靶一線療法的頂尖學者，全球晚期肺癌患者存活期因此大幅延長。國...

期間限定！富貴角燈塔「懸日」又來了 最佳拍攝地曝光

每年8月初至9月初，都是新北富貴角燈塔懸日的最佳拍攝時刻，交通部航港局表示，即日起至9月8日，因太陽運行軌道將再與富貴角...

拯救 「地中海之肺」 瑞士製表品牌真力時投入吸碳海草保育

保護環境才能有未來，也是當今所有品牌的企業責任之一。瑞士製表品牌真力時（Zenith）繼擔任電動車越野錦標賽Extrem...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。