影／外銷轉內銷 石斑魚、台灣鯛價格跌幅一成

受到疫情衝擊，以及中國大陸石斑魚、白帶魚、竹筴魚禁令影響，漁產轉內銷，整體漁產上漲5%到10%；但石斑魚、台灣鯛跌幅一成，其他的大宗漁獲未到產季，漁業界憂心，進入秋冬，等午仔魚、台灣鯛、石斑進入產季，才是銷售挑戰的開始。

農委會漁業署今舉辦嘉年華中秋海鮮饗宴記者會，鼓勵國人中秋烤肉採用國產漁產品。

漁業署長張致盛表示，今年的漁產品普遍價格比去年高5%到10%左右，有些漁產價格比較低，比如石斑魚，去年產地價格每公斤223元，今年200元，比去年同期下跌10%；台灣鯛每公斤產地價52元也比去年同期跌9.4%。

捕撈的遠洋漁獲方面，張致盛表示，秋刀魚、魷魚因為捕撈量分別銳減47%、59.1%，因此今年的價格比去年同期分別上漲15%到17%，牡蠣價格也比去年多21%，白帶魚雖然受到大陸禁運令影響，但實際上白帶魚的漁汛期未到，9月分才開始捕撈，直到12月(春節前一個月)為高峰，因此現在的價格41.7%。

他表示，水產品有替代性，國產的水產品有海洋捕撈和養殖，種類很多元，消費者可以選擇自己喜歡的，也可以依照預算做不同調配。

根據漁業署統計以2018年為分界疫情前石斑魚的內外銷占比由七比三，疫情後轉為四比六，午仔魚在疫情後國內消費量增加5到10%；石斑魚的消費量也增加一成；漁業署認為，現階段進口漁產跟出口漁產的量幾乎達成平衡，因此國內漁產品的消費量，還有成長空間。

漁業署表示，8月22日開始消費者在「買魚去」平台購買指定商品滿千使用台灣Pay付款抵200；再參加「剝文旦吃石斑 中秋團圓愛台灣」滿600抽農遊券200活動；大量採購戶滿1000組贈100組。