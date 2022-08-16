期間限定！富貴角燈塔「懸日」又來了 最佳拍攝地曝光

每年8月初至9月初，都是新北富貴角燈塔懸日的最佳拍攝時刻，交通部航港局表示，即日起至9月8日，因太陽運行軌道將再與富貴角燈塔連成一線，為了讓大家能拍攝到最美的極北燈塔懸日，目前已配合將富貴角燈塔開燈時間提前至下午6時。

富貴角燈塔位在台灣最北端，已有百年歷史，每年此時，因太陽軌道及落下於低仰角緣故，民眾站在陸地上拍攝，比較容易拍到人、燈塔和太陽剛好成一直線的美景，每年都吸引大批攝影控及旅客前來觀賞。

航港局表示，富貴角燈塔懸日最佳拍攝地點包含北海岸台2線愛之船附近、石門國小加油站、石門漁港提防等處，因與太陽落下角度有關，有機會在絕佳位置捕捉人、燈塔、落日連成一線的視野，歡迎民眾帶著相機來現場卡位「追日」，一起來拍攝及欣賞極北燈塔懸日美景。