社會創新趨勢社福＋企業 全台首本跨域合作指南書問世

社福服務的擴及需要企業界跨領域合作，衛福部主辦「2022社會創新論壇」透過跨領域合作，共創影響力。衛福部長薛瑞元表示，社會創新與社家署過去工作內容不同，這是一種企業界與社福的結合，讓台灣更美好、興盛、繁榮。優樂地永續3年來承辦社家署「相揪來社計」計畫，今年更發表全台首本「跨域合作指南書」，並促成5個企業與社創組織的永續專案，

薛瑞元說，以往企業界是追求利益為導向，但企業若要永續經營，就不能著眼短期的利益，必須與社會結合，透過經營產品、供應商及周遭的環境，如此才對社會帶來好處，並提升企業形象、價值，同時以符合聯合國的永續經營目標，才能永續經營。

關於社會創新概念，薛瑞元說，他年輕時，大家買的房子多為集合住宅，其中設有管委會，但當時大家不想花太多錢，而沒有利用物業管理公司管理，過了幾年，房子開始舊了，房價就開始貶值，但相對物業管理公司管理的房子，經維護環境、門禁各方面，如此房價就會增值，永續成長。

薛瑞元說，企業經營不僅是成本問題，若要永續發展下去，需要很多的異業結合，同時與社會契合 ，以提升企業形象，獲得民眾認可，這是企業往後必然的趨勢。

優樂地永續董事長朱竹元說，社會創新十分重要，經媒合社福團體與企業合作，透過輔導模式、專案等創新模式，讓社創組織增加應變彈性、溝通等能力，以導入永續經營，而過去3年投入資源、關心，讓社創組織與學界、企業界共同合作。

企業與社創組織的永續專案，包括中華徵信所開創自閉症青年的多元就業機會；信義房屋則結合長者陪伴，共創幸福社區；新光銀行辦理同理、理財課程，激勵偏鄉孩童突破困境；樂亞旅行社創新五感旅遊體驗，帶動另類的永續旅遊。

今年本計畫共有全國54組社創組織、15家企業及50位大專青年參與，持續擴大永續培力的量能，協助不同領域、議題，也帶動大專青年一同學習、參與影音拍攝，理解社會議題，協助社福團體完成18支影音作品，提升對外溝通力。