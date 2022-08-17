中秋送禮烤肉 首選黑橋牌 顯現好品味

中秋佳節即將到來，與親朋好友們相聚時的月餅、送禮用的禮盒，還有歡樂相聚的烤肉組合，你準備了嗎？香腸霸主黑橋牌，今年特別採用擁有高話題性的香菜，推出香菜香腸，獨特的香氣加上烘烤香腸的香氣，是香菜控絕不能錯過的好味道 !除了烤肉，中秋必備的禮盒，黑橋牌與世界第一麵包冠軍吳寶春合作推出限量月餅，共有白玉肉酥Q餅及金沙肉鬆餅2種口味，當黑橋牌的手工炒焙肉酥遇到頂級麵包師博多層次餅皮技藝，世界第一的味道，只有在黑橋牌嚐得到；而與家人、好友團聚或是出遊，少不了的零嘴，黑橋牌貼心推出單條裝條子肉乾，輕鬆開食不沾手，與你一同盡享好時光！

中秋烤肉佳節，絕對少不了黑橋牌招牌香腸，烤香腸在嘴裡的美妙滋味，保證無人能抵擋。 圖／黑橋牌 提供

香腸霸主精心研發 香菜香腸讓中秋更銷魂！

充滿歡樂氣氛的中秋節烤肉，最令人期待了！黑橋牌的香腸，是中秋閤家烤肉不可或缺的，今年黑橋牌也於中秋限定推出「香菜香腸」。嚴選彰化生產檢驗合格香菜，製成香菜末，並與黑橋牌香腸，灌製成香菜香腸，晉身成中秋最具話題性的烤肉必備品。香腸烘烤香氣加上香菜獨特香氣，令人銷魂。「隱藏版」吃法 ; 在烤好的香菜香腸上，撒上新鮮香菜、花生粉，美味程度好吃到令人難忘！

黑橋牌中秋限定香菜香腸，香菜控絕不能錯過。 圖／黑橋牌 提供

黑橋牌x吳寶春 相乘的第一美味 中秋限量

每逢重要節慶，黑橋牌總費心推出多款高質感禮盒，供民眾送禮挑選，今年，香腸霸主黑橋牌特別與世界冠軍吳寶春合作，推出「皓月雙星禮盒」，兩款月餅都吃得到黑橋牌經典手炒肉酥，其中「白玉肉酥Q餅」，更是吳寶春為黑橋牌獨家開發，且僅限黑橋牌門市獨售，以台灣豬後腿肉淋上傳家醬汁浸料，經手工焙炒製成的「手炒肉酥」，搭配屏東嚴選紅仁鴨蛋黃與彈牙可口的白玉麻糬、綿密微甜的紅豆餡，包入特製的多層次餅皮內，鹹甜口感交織出好滋味，禮盒內還有多種黑橋牌零嘴可挑選，而高質感禮盒外觀，一出手就能展現品味 !

黑橋牌聯手吳寶春推出皓月雙星禮盒，高質感外觀搭配2種口味「白玉肉酥Q餅」、「金沙肉鬆餅」中秋送禮顯現好品味。 圖／黑橋牌 提供

條子肉乾 出遊相聚必備 方便攜帶又美味

中秋三天連假，若是出遊或是家人相聚時，也別忘了黑橋牌人氣零嘴「條子肉乾」！今年特別開發單條包裝，讓你輕鬆開食不沾手！中秋連假與親友烤肉或外出踏青郊遊，別忘了帶上，每刻都能享受風味絕佳的滋味！中秋節限定「韶光」禮盒，內含經典原味、奢華黑豬燒肉兩種口味單條包裝的條子肉乾，可另外搭配黑醋栗莓果茶包、堅果海苔燒、紫米肉酥捲等組合，吃來清爽、無負擔， 推薦送給喜愛輕食的消費者挑選。

黑橋牌條子肉乾禮盒，單條包裝搭配多樣零食，是家人、好友團聚、出遊時最佳夥伴，條子肉乾單條裝另有單盒出售(圖右) 圖／黑橋牌 提供

黑橋牌門市專櫃

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