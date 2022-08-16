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東北角岩縫隱藏美味 海女自製工具採集涼拌石鱉上桌
一般人到東北角多是看海或戲水，少有人知道礁岩縫裡有美味食材。新北市貢寮「海女」吳秀蓮近期常帶自製工具到海邊，採集笠螺、石鱉等潮間帶海洋生物，其中Q彈爽脆的石鱉肉，可賣餐廳做成東北角涼拌料理，成為夏日限定的清爽海味。
新北漁業處表示，東北角海域常見的石鱉是大駝石鱉，俗稱鐵甲，牠們具有8片相鄰且些微重疊的背板，就像是武士盔甲，並用強而有力的腹足吸附在岩石上，一般人想要徒手採集石鱉非常困難。
東北角海岸常見身手矯捷的海女穿梭在礁岩間，她們因為有合用的自製工具，輕輕鬆鬆就能摘下吸附在礁岩上的石鱉。
吳秀蓮在花蓮出生，結婚後搬到貢寮區香蘭居住。丈夫白天出海捕魚，閒暇時會帶她到海邊認識潮間帶海洋生物，並用自製工具採集海菜、笠螺、石鱉等貼補家用。
肥美石鱉採集回家後，吳秀蓮會先清洗及用淡水浸泡，川燙過後，搓洗去殼及硬絨毛，經過多道工序才能取得Q彈爽脆石鱉肉。餐廳業者通常把石鱉肉做成東北角特有的涼拌料理，因為爽脆可口，適合配飯，也是美味下酒菜。
漁業處表示，新北市擁有許多美麗的漁港秘境，還盛產石鱉、鬼頭刀、煙仔魚、飛魚、小卷等當季水產品，歡迎民眾多多前往遊玩，同時在當地餐廳品嘗美味海鮮料理。想要選購新北市優質特色漁產品，自己動手料理，也可上新北市漁業處官網，點選新北市特色漁產品購買資訊（https://is.gd/LsN6lT）購買。
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