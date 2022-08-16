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改善農業模式促進低碳發展，臺大「農業碳匯及淨零排放」班招生中

文／ 臺大進修推廣學院提供

圖／臺大進修推廣學院提供
圖／臺大進修推廣學院提供

全球溫室氣體逐年增加，加速氣候的異常變遷，究竟應如何在農業生產中減少二氧化碳的排放，並達到碳中和呢？臺大進修推廣學院將於111年10月15日 (六) 起開辦「農業碳匯及淨零排放研習班」課程，採實體面授與線上同步直播授課，學員可依個人需求選擇適合的上課方式。本課程特邀國立臺灣大學農學院前院長－吳文希名譽教授，並邀請臺大生物資源暨農學院教授、業界專家顧問與產業先進，共14位專業師資授課，講解減緩農業排放溫室氣體之道。

許多國家為顧及糧食安全，在生產糧食及飼料作物時，大面積的機械化耕作與採收、加速耕犁土壤、加倍使用化學肥料及農藥，使農業生產過程中排放大量溫室氣體。根據聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）建議，全球必須在 2030 年減少溫室氣體排放至少 43%、2050 年達成淨零排放，才能夠避免不可逆的大規模氣候災難。臺灣欲跟上國際的腳步，並減少二氧化碳對環境的衝擊，了解農業碳匯及學習如何減少碳排放勢在必行。

臺大進修推廣學院首度開辦的「農業碳匯及淨零排放研習班」課程共計35小時，利用三週週末時間，以種植業、畜牧業、水產業、林業等面向去解析農業與碳排放之間的關係。本次課程主題包含：當前農業與氣候變遷的密切關係、氣候變遷對農業生態的影響、認識農業碳中和的路徑等，詳情請見簡章課程大綱。111年9月10日前完成報名繳費者，可享有早鳥優惠。更多課程資訊請搜尋【臺大推廣教育網】或洽 (02)2362-0502。

「農業碳匯及淨零排放研習班」

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