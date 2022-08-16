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健保署出版英文專書 分享台灣數位健康照護成果

中央社／ 台北16日電

COVID-19疫情之下，健保署運用健康存摺、虛擬健保卡等數位工具，強化視訊診療等健康照護服務。健保署也將成果匯集成英文專書，15日與國際出版社合作出版，盼深化國際交流。

健保署與施普林格自然集團（Springer Nature）合作，以公開取用方式出版「台灣全民健保的創新數位健康照護」（Digital Health Care in Taiwan - Innovationsof National Health Insurance）英文專書，電子書已於8月15日線上發行。

健保署署長李伯璋表示，這本書是由健保署同仁共同執筆，介紹健保如何運用醫療資訊雲端查詢系統、健康存摺、虛擬健保卡與健保快易通APP等數位工具，導引醫療照顧服務轉型，並協助台灣對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情。

李伯璋說，書中也介紹健保財務平衡、醫療服務與藥品醫材納入給付、點數調整原則以及使用者付費部分負擔制度，深化國外公衛專家學者、衛生官員對於台灣健保制度的認識，也可作為各國未來建構數位醫療服務體系的重要參考。

他指出，盼藉這本書向各界展示健保改革的理念與達成醫病雙贏願景，引導醫界、民眾珍惜資源，達到健保永續目標。

健保卡 疫情 COVID-19

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