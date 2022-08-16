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工程師狂瘦20公斤 自律神經失調作祟

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
中醫大新竹附醫身心科醫師周伯翰說，自律神經失調是一群症狀表現，約70%和焦慮、憂鬱與生活壓力有關。記者王淑君／攝影
中醫大新竹附醫身心科醫師周伯翰說，自律神經失調是一群症狀表現，約70%和焦慮、憂鬱與生活壓力有關。記者王淑君／攝影

一名43歲工程師，因工作壓力大導致腸胃功能失調，吃了東西就會引發腹絞痛嘔吐，時而出現便秘，需灌腸才能解便，跑遍各大醫學中心進行大腸鏡、胃鏡、全身核磁共振、抽血過敏免疫等檢查，查不出病因，體重從83公斤瘦到63公斤，暴瘦20公斤。

該名工程師後來求診中國醫藥大學新竹附設醫院身心科醫師周伯翰，透過紅外光光譜儀檢測大腦功能，發現前額葉功能因壓力失去活性而出現憂鬱腦波，再經自律神經檢查發現交感神經偏高現象。

經適當的藥物治療後，2周內症狀有顯著改善，可以正常享受美食，不再出現腹痛、嘔吐、便秘等症狀，體重也增加了5公斤。

周伯翰說，自律神經失調是一種患者的諸多身體不適，做遍各種檢查了，也找不到有實質病變證據的疾病。

每位患者的症狀差異大，包括失眠、肩頸僵硬、頭痛、頭暈、耳鳴、心悸、胸悶、喉嚨異物感、腸胃不適等，身體各處都可能會出現不適感，但是作完各種檢查卻找不到任何異常。

周伯翰醫師補充，自律神經失調是一群症狀表現，約70%和焦慮、憂鬱與生活壓力有關，20%為營養素缺乏和賀爾蒙失調導致，10%則和腦神經退化疾病有關。

此外，不規則生活作息，日夜顛倒、抽菸喝酒，家族有憂鬱症或躁鬱症病史、個性易煩惱、急性子、要求完美的人格也是自律神經失調的高危險群。因此需要透過詳細問診與檢查才能做出正確診斷，找出背後原因對症下藥。

自律神經失調的治療，需要調整生活型態並且搭配藥物與心理諮商，輕度的自律神經失調症狀可以藉由調整生活作息如均衡飲食、定時運動，如慢跑、瑜珈、太極拳等、旅遊、早睡早起、戒除不良生活習慣、補充營養品如魚油EPA（魚油）、色胺酸等獲得改善，症狀較嚴重者則需要求助身心科醫師評估是否需要藥物與心理諮商治療。

憂鬱症 醫師 患者

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