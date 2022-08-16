中國大陸輸台「北蟲草」農藥殘留又超標 猴頭菇維持100%抽驗

食藥署今公布最新一周的邊境食品不合格名單，中國大陸出口的「北蟲草(CORDYCEPS MILITARIS)」檢出農藥殘留不合格，半年來已累計第4批；越南出口的「鮮榴槤(FRESH DURIANS)」也同樣檢出農藥超標，總重量16,262.4公斤。食藥署表示，所有不合格食品皆依規定全數退運、銷毀。

本次中國大陸出口的不合格「北蟲草(CORDYCEPS MILITARIS)」係由「廣漢貿易有限公司」進口，在邊境查驗中被檢出殘留農藥撲滅寧0.75 ppm，超出法規定量極限的0.05 ppm，總量690公斤的產品全數退運、銷毀。

食藥署北區管理局科長陳慶裕表示，進口商廣漢貿易有限公司雖是半年來第一次的違規紀錄，但中國出口的北蟲草在台灣已有多次不合格，6個月以來累計有4批不符規定，早在8月1日時就依照法規進行整體調控，凡中國大陸出口來台的北蟲草，不論進口商皆調高抽驗比率到20%至50%。

同樣因不合格率過高被調高抽驗比率的還有越南出口的「鮮榴槤(FRESH DURIANS)」，本次進口商為「日筑股份有限公司」，檢出殘留農藥撲滅寧0.02 ppm，超出法規定量極限的0.01 ppm，總重量16,262.4 公斤。

陳慶裕說明，該進口業者也是初犯，但整體越南出口的榴槤在半年內已達到4批，因此從8月15日開始，針對所有越南進口的榴槤都實施調控管制，提高抽驗比率為20%至50%。

至於先前不合格率達到19%的中國「猴頭菇」，目前最新狀況，陳慶裕表示，8月1日時，因配合經濟部措施，已將許多食品品項稅號單獨拉出，猴頭菇、北蟲草都已有獨立的進口稅號。