癌友自費治療負擔大 藍黨團籲以商保補位健保

癌症治療藥物不斷推陳出新，但不少新藥、新療法沒納入健保給付，許多癌友負擔不起，反而「看得到、吃不到」，國民黨立院黨團今舉行記者會指出，盼政府考慮以商保補位健保，可參考國外政府成功實例，減輕癌友和家屬經濟負擔。

國民黨團總召曾銘宗指出，國內癌友治療費用來源大致分為商業保險理賠占73%、儲蓄占67%、家人支付占20%。根據癌症希望基金會調查報告顯示，癌症醫療保險覺得非常重要、也覺得必要的占89%，有高達8成癌友希望政府介入規畫協助。

曾銘宗指出，醫療保險市場也有相關癌症醫療保險產品，但理賠上遇到相當多問題，像是住院才能理賠，現在的化療、標靶藥物、放射治療和免疫藥物治療，都無法理賠。此外，必須提供完整診斷證明、收據正本以及繁瑣複雜的單據才能理賠，顯示現行醫療保險不符外界需求。

曾銘宗說，據報導，有25%癌友自費治療費用高達上百萬元，一般家庭或個人哪能負擔得起？國民黨團要求金管會跟衛福部，推動更符合癌友需要的商業保險，同時請金管會督導保險公司，檢討保險理賠相關問題，除了現行住院才能理賠，能否將標靶治療、化療也納入理賠項目，減輕癌友負擔？

黨團副書記長吳怡玎表示，台灣人購買商業保險的比例相當的高，一年平均每人會花費16萬元購買商保，但很多人在罹癌之後，絕大部分的醫療費用，商保和健保都無法給付，會是相當大的負擔。

她舉例，一位45歲男性罹患肺癌四期病友，醫療帳單累積到6、7百萬元，這要如何負擔？另一位45歲女性乳癌二期，一年醫療費用達72萬元；另一位男性罹患大腸癌，雖然標靶藥物有健保給付，但基因檢測每次卻必須支付8萬元。

吳怡玎提到，癌症治療帳單用最常見的自費項目包括，手術耗材、化療、放射治療、標靶藥物、免疫治療、基因檢測等6大項，其中標靶藥物從一顆數千元到上萬元不等，真的不是一般家庭可以負擔；放射治療使用比較好的質子刀需要30萬元至50萬元，而現在健保給付僅對攝護腺癌的放射線治療有給付，其餘都沒有。

吳怡玎表示，以新加坡為例，由國家衛生部規畫5家商保公司聯合組成，建構私人綜合保險計畫，民眾相信政府所主導的保險計畫，投保人數相當的高，同時壓低保費。以30歲新加坡男性為例，商保費用每月從新台幣200多元到900多元，是每個人都可以負擔的費用。

國民黨副秘書長李彥秀說，2019年台灣罹癌人數達12萬1254人，比2018年多了5123人，也就是每4分20秒就有一個人罹癌。台灣醫療品質在全世界名列前茅，罹癌存活率達6成，縱使有好的標靶藥物、新治療法問世、免疫治療法推出，但是治療費用有75%都需要自費，有多少人可以負擔得起龐大治療費用？

李彥秀表示，衛福部近年來的確有想辦法讓商保輔助健保，現在健保費每6元就有1元用在癌症治療上，但無論是標靶藥物、新治療法、免疫治療法等治療費用，一年比一年高，恐怕在未來健保在支付癌症治療的比例不會只有6分之1，希望衛福部和金管會對癌症醫療保險的商保補位健保，盡快規畫出可行性方案。