喝冷飲要當心 女子誤吞杯蓋塑膠圓片卡食道送醫

大熱天喝冷飲，也要注意安全。南投37歲林姓女子在喝手搖飲料時，因為沒注意透明杯蓋上的吸管插孔塑膠片掉落在飲料冰塊中，一口喝下，結果塑膠片卡在食道，她疼痛不已，還好及時就醫取出，沒對食道造成更大的傷害。

南投醫院肝膽腸胃科黃耀光醫師說，林姓女患者到院後，透過內視鏡發現異物卡在食道中下段，取出後發現是直徑1.5公分的透明塑膠圓片。

林女表示，因為天氣熱，買了手搖飲料解渴，還加了許多冰塊，她將吸管從杯蓋圓孔插入，沒注意到透明塑膠片掉入杯子，飲料喝光後，看到還有許多冰塊，便將杯蓋打開加入開水，大口飲下，沒想到小塑膠片也被吞下，隨即感到喉嚨被異物卡住，相當不舒服，趕緊就醫治療。