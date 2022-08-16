聽新聞
test
0:00 / 0:00
喝冷飲要當心 女子誤吞杯蓋塑膠圓片卡食道送醫
大熱天喝冷飲，也要注意安全。南投37歲林姓女子在喝手搖飲料時，因為沒注意透明杯蓋上的吸管插孔塑膠片掉落在飲料冰塊中，一口喝下，結果塑膠片卡在食道，她疼痛不已，還好及時就醫取出，沒對食道造成更大的傷害。
南投醫院肝膽腸胃科黃耀光醫師說，林姓女患者到院後，透過內視鏡發現異物卡在食道中下段，取出後發現是直徑1.5公分的透明塑膠圓片。
林女表示，因為天氣熱，買了手搖飲料解渴，還加了許多冰塊，她將吸管從杯蓋圓孔插入，沒注意到透明塑膠片掉入杯子，飲料喝光後，看到還有許多冰塊，便將杯蓋打開加入開水，大口飲下，沒想到小塑膠片也被吞下，隨即感到喉嚨被異物卡住，相當不舒服，趕緊就醫治療。
黃耀光說，常被誤食的異物有魚刺、雞骨頭、果核等，大部分的異物可以順利排出，不過部分的異物具有危險性，例如鈕扣電池、化學物品、尖銳物品等，如果不慎誤食，應盡速就醫，由專業醫師診療，醫師會針對吞入異物的時間長短、異物的形狀大小與材質、異物卡住的位置等而提供不同的醫療處置。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言