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喝冷飲要當心 女子誤吞杯蓋塑膠圓片卡食道送醫

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
手搖飲料透明杯蓋塑膠片掉落杯中，容易被誤食。圖／南投醫院提供
手搖飲料透明杯蓋塑膠片掉落杯中，容易被誤食。圖／南投醫院提供

大熱天喝冷飲，也要注意安全。南投37歲林姓女子在喝手搖飲料時，因為沒注意透明杯蓋上的吸管插孔塑膠片掉落在飲料冰塊中，一口喝下，結果塑膠片卡在食道，她疼痛不已，還好及時就醫取出，沒對食道造成更大的傷害。

南投醫院肝膽腸胃科黃耀光醫師說，林姓女患者到院後，透過內視鏡發現異物卡在食道中下段，取出後發現是直徑1.5公分的透明塑膠圓片。

林女表示，因為天氣熱，買了手搖飲料解渴，還加了許多冰塊，她將吸管從杯蓋圓孔插入，沒注意到透明塑膠片掉入杯子，飲料喝光後，看到還有許多冰塊，便將杯蓋打開加入開水，大口飲下，沒想到小塑膠片也被吞下，隨即感到喉嚨被異物卡住，相當不舒服，趕緊就醫治療。

黃耀光說，常被誤食的異物有魚刺、雞骨頭、果核等，大部分的異物可以順利排出，不過部分的異物具有危險性，例如鈕扣電池、化學物品、尖銳物品等，如果不慎誤食，應盡速就醫，由專業醫師診療，醫師會針對吞入異物的時間長短、異物的形狀大小與材質、異物卡住的位置等而提供不同的醫療處置。

黃耀光醫師以內視鏡檢查，發現林女食道中卡著圓形塑膠片。圖／南投醫院提供
黃耀光醫師以內視鏡檢查，發現林女食道中卡著圓形塑膠片。圖／南投醫院提供
手搖飲料透明杯蓋塑膠片（黃色圓圈處）掉在飲料冰塊中，容易被誤食。圖／南投醫院提供
手搖飲料透明杯蓋塑膠片（黃色圓圈處）掉在飲料冰塊中，容易被誤食。圖／南投醫院提供

手搖飲料 醫師

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