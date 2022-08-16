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華山基金會義賣結餘減半 推愛心禮盒讓中秋節別具意義

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
華山基金會今年義賣結餘減半，推愛心禮盒盼社會支持，讓中秋節別具意義。記者黃于凡／翻攝
華山基金會今年義賣結餘減半，推愛心禮盒盼社會支持，讓中秋節別具意義。記者黃于凡／翻攝

近年受疫情肆虐、物價高漲影響，華山基金會義賣結餘與日俱減，今年在雲林區平均結餘衰退近5成， 為鼓勵民眾踴躍支持公益，華山基金會在中秋節限時推出斗六老欉文旦禮盒、大溝黃金脆薯片，盼獲社會支持，讓中秋節變得更有意義。

華山基金會表示，受疫情影響，這幾年大家都不好過，行善也日趨保守，再加上物價飛漲，對基金會真的是雪上加霜；但雲林縣高齡人口已達19.7%，高齡長者是新冠重症的高風險族群，陪伴長者就醫取藥、關懷訪視、提供物資等，共同抗「疫」已成為日常，疫情期間孤老服務真的不能等。

為鼓勵民眾響應公益，華山基金會發起「愛老人 中秋亮起來」義賣活動，在雲林區首次與在地愛心廠商合作，推出一箱5斤600元的斗六老欉文旦禮盒，出貨日為8月25日、9月1日，以及一包150元的大溝黃金脆薯片，訂購截至9月22日，期望獲得社會支持，將愛心化為力量，讓今年中秋節別具意義。

華山基金會在台澎金馬成立近400個愛心天使站，提供近3萬名失能、失智、失依長輩免費到宅服務，愛心專線：05-595-0234 ，戶名：華山基金會，郵局劃撥帳號：22573817 （備註：111中秋大埤送愛）。

中秋節 華山基金會 愛心

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