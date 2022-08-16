快訊

揪友赴柬埔寨…原住民訊息暗示「你不要來」 出國兩個月剩一罈骨灰

非辭職！陳明通婉拒到國發所上課 台大證實：不再應聘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

皮影戲課延緩長者失智 光田醫院龍井服務據點成果發表

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
皮影戲的皮偶製作到演出，都由失智據點的長者一手包辦。圖／光田綜合醫院提供
皮影戲的皮偶製作到演出，都由失智據點的長者一手包辦。圖／光田綜合醫院提供

光田醫院龍井失智服務據點長者們昨天的成果發表，從皮影戲製作到演出都是長者一手包辦，長者在據點可透過課程與活動來延緩失能或退化的問題，表演時也和觀賞的小朋友互動，增加樂趣。

服務據點長者生動有趣的皮影戲表演，讓小朋友看得目不轉，一群平均年齡75歲的長者們，為幼兒園孩子演出皮影戲「禁止黑暗的國王」，這是光田醫院龍井失智服務據點長者們的「成果發表」。

光田醫院龍井失智服務據點督導紀珮君表示，到失智社區服務據點的長者，多以輕度的失智長者為主，長者在據點可透過課程與活動來延緩他們失能或退化的問題，皮影戲就是很棒的藝術課程，從開始的皮偶製作、演出等等，都由長輩一手包辦。

紀珮君說，長者們的手部動作僵硬，後來透過不斷的練習，漸漸能熟練地操作皮偶，長者很有成就感，透過這樣的戲劇演出，和社區的小朋友互動，也能讓他們增加自信心。

紀珮君表示，練習時有些長者後來太入戲，還會自己為皮偶「加戲」、「加台詞」，整個「戲魂上身」，她認為透過皮影戲的課程，也打開了長者的想像力，長者們也因為皮影戲的練習，交流變多，大家會開始聊天，有時甚至吐槽彼此，讓課程的氣氛非常歡樂，紀珮君更肯定皮影戲這樣的活動，能減緩長者退化速度。

光田綜合醫院神經內科，也是失智共照中心主任的林毓慧醫師指出，根據國外的研究指出，這些藝術治療的活動，能讓長者減低負面情緒，有效提升他們的生活品質。例如皮影戲課程能促進長者的肢體功能，尤其是手部的協調能力，趣味的故事也能活化腦部功能，激發長者的想像力，像著色、繪畫等藝術課程，也都能讓長者提升認知力，甚至激發他們的創作力。

林毓慧建議，面對輕度的失智長者，與其讓他們待在家中逐漸失能，不如走出家門參與活動與課程，製造更多與人互動的機會，除了重拾對生活的樂趣與自信，也能減緩長者退化的速度，對照顧者，較能獲得暫時的喘息，甚至減輕長期照護的負擔。

光田醫院龍井失智服務據點長者們昨天的成果發表，增加社區間老少的互動。圖／光田綜合醫院提供
光田醫院龍井失智服務據點長者們昨天的成果發表，增加社區間老少的互動。圖／光田綜合醫院提供

失智 長期照護

延伸閱讀

66歲龍天翔片場呆坐驚曝「失智」 「打了哈欠」誤會了

水上派出所長遭失智老翁拿菜刀劃傷 老翁戒護送醫

國際期刊研究：每天吃半杯這種水果防健忘、失智，12週就能看到效果

龍井木材運輸工廠大火 出動多輛消防車救援

相關新聞

規定自備杯買飲料省5元上路滿月 全台開出4張罰單

環保署今年7月推行自備杯買飲料省新台幣5元。統計自7月1日至7月31日止，全台僅開出4張罰單；而民眾使用自備杯以便利商店...

午後對流旺盛 新北等13縣市大雨特報

中央氣象局今天下午發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天南投、雲林以南地區及台中以北、宜蘭山區易有局...

今年仍無颱風接近恐創紀錄？ 氣象專家分析有三原因

往年7、8月都是颱風汛期，不過今年截至目前為止，不僅沒有颱風襲台，甚至就連海警都沒有發布，恐創下近三年來最晚發布海上颱風...

社會創新趨勢社福＋企業 全台首本跨域合作指南書問世

社福服務的擴及需要企業界跨領域合作，衛福部主辦「2022社會創新論壇」透過跨領域合作，共創影響力。衛福部長薛瑞元表示，社...

東北角岩縫隱藏美味 海女自製工具採集涼拌石鱉上桌

一般人到東北角多是看海或戲水，少有人知道礁岩縫裡有美味食材。新北市貢寮「海女」吳秀蓮近期常帶自製工具到海邊，採集笠螺、石...

柬埔寨打工詐騙頻傳 勞動部籲善用國內就業資源

柬埔寨打工詐騙頻傳，勞動部今天說，公立就服機構已加強檢核職缺內容，也請人力銀行等審核把關海外職缺，籲民眾善用國內就業資源...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。