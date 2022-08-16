皮影戲課延緩長者失智 光田醫院龍井服務據點成果發表

光田醫院龍井失智服務據點長者們昨天的成果發表，從皮影戲製作到演出都是長者一手包辦，長者在據點可透過課程與活動來延緩失能或退化的問題，表演時也和觀賞的小朋友互動，增加樂趣。

服務據點長者生動有趣的皮影戲表演，讓小朋友看得目不轉，一群平均年齡75歲的長者們，為幼兒園孩子演出皮影戲「禁止黑暗的國王」，這是光田醫院龍井失智服務據點長者們的「成果發表」。

光田醫院龍井失智服務據點督導紀珮君表示，到失智社區服務據點的長者，多以輕度的失智長者為主，長者在據點可透過課程與活動來延緩他們失能或退化的問題，皮影戲就是很棒的藝術課程，從開始的皮偶製作、演出等等，都由長輩一手包辦。

紀珮君說，長者們的手部動作僵硬，後來透過不斷的練習，漸漸能熟練地操作皮偶，長者很有成就感，透過這樣的戲劇演出，和社區的小朋友互動，也能讓他們增加自信心。

紀珮君表示，練習時有些長者後來太入戲，還會自己為皮偶「加戲」、「加台詞」，整個「戲魂上身」，她認為透過皮影戲的課程，也打開了長者的想像力，長者們也因為皮影戲的練習，交流變多，大家會開始聊天，有時甚至吐槽彼此，讓課程的氣氛非常歡樂，紀珮君更肯定皮影戲這樣的活動，能減緩長者退化速度。

光田綜合醫院神經內科，也是失智共照中心主任的林毓慧醫師指出，根據國外的研究指出，這些藝術治療的活動，能讓長者減低負面情緒，有效提升他們的生活品質。例如皮影戲課程能促進長者的肢體功能，尤其是手部的協調能力，趣味的故事也能活化腦部功能，激發長者的想像力，像著色、繪畫等藝術課程，也都能讓長者提升認知力，甚至激發他們的創作力。