台南文旦受衝擊憂血本無歸 柚農：30年來最好吃別錯過

中秋節將至，正進入文旦採收期，但台南柚農反映，受大陸發出柑橘類水果禁令影響，目前銷售未如預期，今天在台南市議會要求市府快結合國營、民營企業採購文旦救柚農。農業局表示，除每公斤12元收購大顆文旦加工，也正結合企業以文旦送禮，並且南北促銷。

市議員陳昆和、盧崑福、陳怡珍、吳通龍今天邀請柚農到市議會，表達文旦無法進口大陸，面臨的問題。柚農表示，目前文旦銷售情形未如預期，面臨賣不出去等問題，希望政府趕快幫忙促銷，以免血本無歸。

柚農說，文旦有大顆和小顆，小顆價格較好，大顆價格差部分由政府協助收購，希望政府能採取更積極動作，以免賣不出去的文旦要丟掉，而看到有人要砍掉文旦樹，改種其他果樹，很可惜。

柚農認為，目前最有效的做法是，市府能結合國營、民營企業，購買文旦送員工，以及加緊促銷腳步，如之前鳳梨、釋迦無法進口大陸，加油站的加油送鳳梨等措施。

麻豆區農會總幹事孫慈敏表示，目前最大壓力來自賣不到大陸的量留在台灣，數量約有5000多公噸，所以農會今年協助透過加工規格外的大果做成加工品，「如果什麼都不做，那就真的沒機會了」。

陳昆和說，台南地區文旦種植面積1萬109公頃，占全國27%，產量2萬4647公噸。其中，麻豆地區文旦種植面積847公頃，因為正宗麻豆文旦產值相對高，預估產值有13.7億元。柚農與盤商出口至中國大陸被封鎖切斷，導致盤商向柚農預購文旦意願降低，以致柚農文旦銷售受阻，讓柚農欲哭無淚。

他說，對此，政府單位並未提出有效的應對政策，放由盤商柚農自生自滅，這是政府不應該有的作為！政府應苦民所苦，解民所苦，提出解決辦法幫助柚農。他說，今年文旦是30年來最好吃的一年，民眾應把握機會買好吃的文旦。

農業局長李建裕表示，針對農會、產銷班、合作社銷售部分，市府已媒合果品於農良直賣所平台上架，配合「剝文旦吃石斑，中秋團圓愛台灣」活動均可享消費滿60即可抽200農遊券之優惠活動。

而針對個別品牌販售的農民，也設置「柚見中秋專區」，凡於專區內訂購即可享滿500折50之現金優惠，同時市府再加碼搭贈60000組購物節抽獎序號，讓消費者有更多誘因購買台南文旦。市長黃偉哲今天下午也要到電視購物台販售文旦，用實際行動協助農民。