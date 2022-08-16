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台灣數位健康照護躍上國際 健保署出版全民健保英文書

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台灣數位健康照護躍上國際，健保署出版全民健保英文書。圖／翻攝Springer出版社
台灣數位健康照護躍上國際，健保署出版全民健保英文書。圖／翻攝Springer出版社

台灣健保照顧國人健康，健保署與國際知名出版社Springer Nature合作，以公開取用方式出版「Digital Health Care in Taiwan- Innovations of National Health Insurance」英文專書，電子書已於8月15日線上發行，將助於與國外公衛專家學者、衛生官員交流，深化其對台灣健保瞭解，並作為各國未來建構數位醫療服務體系的重要參考。

健保署長李伯璋說，「Digital Health Care in Taiwan」專書由健保署同仁共同執筆，介紹全民健保運用科技導引醫療照顧服務轉型、協助台灣對抗新冠疫情的經驗。其中，健保署結合既有健保醫療資訊系統、健保醫療資訊雲端查詢系統、健康存摺、虛擬健保卡與健保快易通APP等數位工具，提供民眾便捷、全人且整合的服務。

李伯璋說，本書是首次以公開取用形式，透過國際知名出版社發行平台，對全世界展現國人引以為傲的全民健保數位轉型發展成果，全書共12章，詳細介紹健保財務平衡、醫療服務與藥品醫材納入給付，以及點數調整的原則與成果，以及刻正推動的使用者付費部分負擔制度、各項全人化服務與照顧弱勢政策。

李伯璋說，盼藉此書向各界說明健保改革理念與達成醫病雙贏願景，引導醫界、民眾一同珍惜資源，並達到健保永續的目標。

想更了解全民健保嗎？歡迎至Springer出版社點閱下載「Digital Health Care in Taiwan- Innovations of National Health Insurance」公開取用電子書(網址：https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-05160-9)，正式發行後亦可經此網頁訂購實體書。

健保卡 李伯璋 電子書

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