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要搶要快！ 國旅住宿補助「亮黃燈」估9月中恐提前用罄

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
根據觀光局統計，截至昨天為止，旅宿補助使用已突破五成，觀光局也立刻在悠遊國旅補助活動網站上亮起「黃燈」示警。圖為旅遊示意圖。圖／高市觀光局提供
根據觀光局統計，截至昨天為止，旅宿補助使用已突破五成，觀光局也立刻在悠遊國旅補助活動網站上亮起「黃燈」示警。圖為旅遊示意圖。圖／高市觀光局提供

交通部觀光局推出悠遊國旅補助，7月15日上路至今甫屆滿一個月，其中又以自由行每晚旅宿補助1300元使用情況最夯。根據觀光局統計，截至昨天為止，旅宿補助使用已突破五成，觀光局也立刻在悠遊國旅補助活動網站上亮起「黃燈」示警，強調優惠房間數已使用過半。由於暑假還沒結束，若依此熱度推估，9月中旬用罄的可能性大增。

根據觀光局統計，自由行個人旅宿補助，至今已有9792家業者加入，民眾已使用補助房數約89萬間，使用補助金額約11.45億元。

悠遊國旅團體旅遊的部分，截至昨天為止，計有2058家旅行社辦理1萬3803團，參團人數23萬5269人，預登金額為3億8537萬元。

觀光遊樂業入園優惠部分，則有70萬3,001人次使用入園優惠，申請業者18家，申請金額1億7311萬8089元。

國旅補助 觀光局 自由行

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