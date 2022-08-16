中秋連假車潮恐比暑假更嚴重 國五估連塞15個小時

東部地區向來都是國內旅遊熱門景點，今年暑假期間，每逢星期五及六、日，國5都湧現大量旅遊車流。高速公路局表示，研判接下來的中秋節連假及前一日，國5將湧現比暑假更大量的旅遊車流，尖峰時段壅塞情形恐怕會比暑假更嚴重。

高公局表示，為了疏解車潮，中秋連假期間規畫實施高乘載管制、匝道封閉及匝道儀控等措施，並建議民眾多搭乘公共運輸、避開壅塞時段或改走替代道路。

此外，高公局也會在國5實施多項大客車優先通行措施，搭乘國道客運可較自行開車節省30分鐘以上，建議往返台北宜蘭間的民眾，優先選擇國道客運。

高公局表示，根據歷次連假車流情形研判，中秋節連假前一日上午9時至午夜12時、連假首日，也就是中秋節當天(9月10日)凌晨5至下午4時，以及連假第2日(11日)，清晨6時至下午3時，國5南向南港系統至頭城，連假第2日的上午11時至午夜12時，收假日的上午9時至晚間8時，北向宜蘭至坪林等路段，車速將低於每小時40公里，行車時間恐將為平常的5倍以上(含排隊進入國5時間)，建議用路人多搭乘公共運輸。

高公局表示，若民眾仍要開車行駛國5，請儘量利用離峰時段，並配合中秋節連假首2日午夜12時至中午12時，國5實施石碇及坪林南向入口封閉、末2日下午2時至晚間9時，國5蘇澳至頭城實施北向高乘載管制措施，或改駛台9線或106乙替代道路。