今年仍無颱風接近恐創紀錄？ 氣象專家分析有三原因

往年7、8月都是颱風汛期，不過今年截至目前為止，不僅沒有颱風襲台，甚至就連海警都沒有發布，恐創下近三年來最晚發布海上颱風警報的紀錄。對此，氣象局表示，最晚發布海警是2010年8月30日，目前距離8月底還有半個月，由於目前太平洋高壓沒有像之前這麼強，未來還是有點機會，是否有颱風襲台還要再觀察，現在判斷是否會創下最晚發布海警的紀錄仍言之過早。

不過氣象局也提到，歷年1至8月颱風生成數平均約13、14顆，今年截至8月，僅8顆颱風生成，確實有點少，近幾年也是真的沒有襲台的颱風，或是可能發布警報，但沒有登陸，氣象局會再持續觀察。

氣象專家賈新興表示，如果到8月結束仍沒有颱風侵襲台灣，就是連續三年，1至8月都沒有颱風侵襲台灣，這點確實是過去從來沒有出現過的狀況，若分析近三年的氣候特性，剛好台灣連續三年都出現反聖嬰現象。

賈新興表示，過去台灣也曾連續三年都有反聖嬰的案例，只不過今年的狀況對台灣影響是相對比較明顯的，但至於沒有颱風襲台是否和反聖嬰現象有關，需要再做進一步的分析研究。

賈新興也提到，今年颱風生成數偏少，另外像是1954年、1975年、1977年、1998年、2010年的颱風生成數也同樣偏少，把過去幾年和今年的環境條件做比較，發現大多出現赤道太平洋海溫偏冷，也就是類似反聖嬰的海溫分布型態。

此外，颱風主要生成區域，也就是西北太平洋、南海到菲律賓東方一帶，都是明顯偏強東風，不利颱風生成；再加上這些年份和今年也有一個很大的共通性，就是南海到台灣附近，剛好都被偏強的高氣壓籠罩，導致就算是在颱風旺季，有颱風生成，要越雷池一步都很不容易。

不過中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮則認為，這個紀錄在氣候上沒有太大的意義，況且台灣的颱風季可以到11月，現在就論定會怎麼樣，實在言之過早。

吳德榮說，1至6月本來應該也有些颱風生成，但今年只有三個，換句話說，是在本來不是颱風季的颱風生成數量太少，導致颱風總數看起來比較少，所以最重要的是看看後面是不是侵台的颱風總數，是否正常。

吳德榮表示，大家好像都被灌輸經驗，認為沒有颱風，水庫水量就會受影響，但其實氣象局舉的那些年，缺水情況並不嚴重，今年到目前為止，中南部幾乎天天都有大雷雨，這些水都是有貢獻的。